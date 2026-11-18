The Chainsmokers e The Script porteranno i loro grandi successi ad Abu Dhabi per una serata indimenticabile di musica dal vivo. Il celebre duo e l'apprezzata rock band irlandese saranno entrambi protagonisti dello Yasalam After Race Concert, che chiuderà in grande stile l'attesissimo weekend del Gran Premio di Formula 1.

GOAL raccoglie tutte le informazioni essenziali sulla sede, sulla disposizione dei posti e su come assicurarsi subito i biglietti per non perdere l'evento.

Quando si esibiranno The Chainsmokers e The Script?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Domenica 6 dicembre 2026, ore 18:00 The Chainsmokers & The Script Etihad Park, Yas Island, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per The Chainsmokers e The Script?

Chi vuole assicurarsi un posto può acquistare i biglietti sui canali ufficiali, tra cui Ticketmaster AE e il sito ufficiale dello Yas Marina Circuit. Sono i principali punti vendita per l'ingresso generale e l'accesso al Golden Circle.

GrintaHub è un'alternativa se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti. Si tratta di una piattaforma secondaria su cui i fan possono verificare la disponibilità per eventi molto richiesti.

Quanto costano i biglietti per The Chainsmokers e The Script?

Le opzioni più economiche per questo attesissimo evento partono da 395 AED per un upgrade al Golden Circle tramite rivenditori ufficiali come Ticketmaster AE e la biglietteria del Gran Premio di Abu Dhabi. I prezzi dei biglietti che includono l'accesso al concerto e alla gara variano in base alla categoria di posto scelta e alla vicinanza al palco.

Se le disponibilità ufficiali per l'ingresso generale si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come GrintaHub offrono un'alternativa per trovare posti all'ultimo minuto.

Tutto quello che c'è da sapere su The Chainsmokers e The Script

L'esibizione sarà una grande serata per gli appassionati di musica, mentre gli Yasalam After Race Concerts concluderanno la stagione di Formula 1. The Chainsmokers sono conosciuti in tutto il mondo per i loro energici set di musica elettronica dance e le collaborazioni di grande successo, mentre The Script proporranno il loro caratteristico mix di testi ricchi di sentimento e potenti melodie rock.

Etihad Park, a Yas Island, offre una cornice all'aperto ideale per questo grande spettacolo. I fan diretti sull'isola potranno anche approfittare del vivace quartiere dei divertimenti circostante prima dell'inizio della musica. Con due importanti artisti internazionali sullo stesso palco, l'evento di domenica sera sarà la celebrazione finale del weekend dei motori.