Come acquistare i biglietti per Paraguay-Francia: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori negli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026, a Boston, regalando la prima grande sorpresa della fase a eliminazione diretta.
A una sola vittoria dal eguagliare il miglior risultato di sempre, raggiunto ai quarti nel 2010.
Sabato 4 luglio, al Lincoln Financial Field di Filadelfia, affronterà la Francia, altra big europea.
La Francia, campione del mondo nel 1998 e nel 2018, arriva all’appuntamento dopo aver superato agevolmente la Svezia negli ottavi.
I Bleus hanno vinto tutte e tre le gare del Gruppo I e schierano il capitano Kylian Mbappé, tra i favoriti per la Scarpa d’Oro: l’attaccante del Real Madrid, già capocannoniere nel 2022, ha segnato sei gol in quattro match.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Paraguay-Francia e quanto costeranno.
A che ora inizia Paraguay-Francia?
Il match si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia.
Come acquistare i biglietti per Paraguay-Francia
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per Paraguay-Francia?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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