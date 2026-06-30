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Come acquistare i biglietti per Paraguay-Francia: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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J. Enciso
K. Mbappe

Il Paraguay affronterà la Francia negli ottavi di finale. Ecco come puoi assicurarti i biglietti per i Mondiali.

Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori negli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026, a Boston, regalando la prima grande sorpresa della fase a eliminazione diretta.

A una sola vittoria dal eguagliare il miglior risultato di sempre, raggiunto ai quarti nel 2010.

Sabato 4 luglio, al Lincoln Financial Field di Filadelfia, affronterà la Francia, altra big europea.

La Francia, campione del mondo nel 1998 e nel 2018, arriva all’appuntamento dopo aver superato agevolmente la Svezia negli ottavi.

I Bleus hanno vinto tutte e tre le gare del Gruppo I e schierano il capitano Kylian Mbappé, tra i favoriti per la Scarpa d’Oro: l’attaccante del Real Madrid, già capocannoniere nel 2022, ha segnato sei gol in quattro match.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Paraguay-Francia e quanto costeranno.

A che ora inizia Paraguay-Francia?

Il match si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Come acquistare i biglietti per Paraguay-Francia

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Paraguay-Francia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Paraguay vs Francia ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Paraguay vs Francia: forma delle squadre

PGY
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FRA
-Forma

Goal segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Paraguay-Francia: ultimi testa a testa

PGY

Ultime 3 partite

FRA

0

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Paraguay vs Francia: Notizie sulle squadre

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