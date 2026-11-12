La Ultimate Fighting Championship torna a Las Vegas il 12 dicembre 2026 per un evento di grande richiamo. UFC 335 approda alla T-Mobile Arena con un programma ricco di incontri che vedrà protagoniste alcune delle più grandi stelle delle arti marziali miste.

Nell’attesissimo incontro principale, Charles Oliveira metterà in palio il suo titolo BMF contro Diego Lopes. Nel co-main event, Alex Pereira affronterà Sergei Pavlovich in un incontro tra pesi massimi che promette ai tifosi una serata indimenticabile.

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Quando si svolge UFC 335?

Data e ora Incontro Luogo Biglietti Sabato 12 dicembre 2026 Oliveira contro Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, Stati Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per UFC 335?

Il modo migliore per trovare i biglietti è rivolgersi direttamente alla biglietteria ufficiale della sede dell’evento e ai partner ufficiali di UFC per la vendita dei biglietti, come AXS. I biglietti vengono generalmente messi in vendita in più fasi. La prevendita è di solito riservata ai membri dell’UFC Fight Club e agli iscritti alla newsletter, che hanno così la prima opportunità di assicurarsi un posto. Terminata questa fase iniziale, si apre la vendita al pubblico.

StubHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Il mercato della rivendita consente di trovare posti disponibili per questo grande evento in pay-per-view anche quando i canali di vendita principali non ne hanno più.

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Quanto costano i biglietti per UFC 335?

I prezzi dei biglietti per questo programma di incontri variano in base al posto scelto all’interno della T-Mobile Arena di Las Vegas. Acquistando direttamente dal rivenditore ufficiale, i prezzi partono generalmente da circa 250 $ per i posti nei settori più alti, che offrono il modo più economico per assistere agli incontri dal vivo.

Se i biglietti destinati alla vendita al pubblico tramite i canali ufficiali vanno esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo minuto. Attualmente i prezzi sul mercato della rivendita partono da circa 329 $.

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Tutto quello che c’è da sapere su UFC 335

UFC 335 si preannuncia come uno degli eventi in pay-per-view più entusiasmanti dell’anno, con un programma ricco di incontri nella capitale mondiale degli sport da combattimento. Charles Oliveira e Diego Lopes si contenderanno il titolo BMF in un incontro principale di cinque round che promette spettacolo nell’Ottagono. Nel co-main event, il campione dei pesi mediomassimi Alex Pereira salirà tra i pesi massimi per affrontare il pericoloso Sergei Pavlovich. Chi sarà presente alla T-Mobile Arena potrà assistere a un’intera serata di incontri preliminari e del programma principale, con alcuni dei maggiori contendenti e talenti emergenti.