Ufficiale: il Messico, nazione ospitante, sfiderà l’Inghilterra negli ottavi dei Mondiali 2026 nella capitale.
El Tri si è qualificato ai quarti grazie a una vittoria per 2-0 sull’Ecuador, esultando davanti al pubblico di casa.
Ora affronta l’Inghilterra di Thomas Tuchel, che ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo vincendo 2-1 grazie a una doppietta di Harry Kane nel secondo tempo.
In un ambiente ostile e infuocato a Città del Messico, i Tre Leoni affrontano la prova definitiva delle loro ambizioni contro una nazione ospitante carica di storia.
A che ora si gioca Messico-Inghilterra?
Il match si giocherà all’Estadio Azteca di Città delMessico.
Come acquistare i biglietti per Messico-Inghilterra?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa e le estrazioni anticipate, sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per Messico-Inghilterra?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
225 $ – 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Messico vs Inghilterra ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Messico e Inghilterra
Messico vs Inghilterra: recenti scontri diretti
Classifica Messico-Inghilterra
Per saperne di più
- Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
- Come ottenere i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium, info e altro
- Guida ai prezzi dinamici dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "prezzi dinamici"?
- Quali sono i biglietti più economici per i Mondiali?