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Come acquistare i biglietti per Messico-Inghilterra: prezzi, info sugli ottavi, offerte last minute a Città del Messico e altro

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Il Messico è agli ottavi dei Mondiali e sfiderà l'Inghilterra. Ecco come ottenere i biglietti.

Ufficiale: il Messico, nazione ospitante, sfiderà l’Inghilterra negli ottavi dei Mondiali 2026.

El Tri si è qualificato ai quarti grazie a una vittoria per 2-0 sull’Ecuador, esultando davanti al pubblico di casa.

Ora affronta l’Inghilterra di Thomas Tuchel, che ha ribaltato lo svantaggio iniziale contro la Repubblica Democratica del Congo, vincendo 2-1 grazie a una doppietta di Harry Kane nel secondo tempo.

In un ambiente ostile e infuocato a Città del Messico, i Tre Leoni affrontano il test definitivo delle loro ambizioni contro una nazione ospitante carica di storia.

A che ora si gioca Messico-Inghilterra?

L'incontro si giocherà allo Stadio Azteca di Città del Messico.

Come acquistare i biglietti per Messico-Inghilterra?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni pre e post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Messico-Inghilterra?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Messico vs Inghilterra ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Messico e Inghilterra

MEX
-Forma

Goal segnato (subito)
13/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ING
-Forma

Goal segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Messico vs Inghilterra: recenti scontri diretti

MEX

Ultime 2 partite

ING

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

1

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica Messico-Inghilterra

Per saperne di più

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