Come acquistare i biglietti per Messico-Inghilterra: prezzi, info sugli ottavi, offerte last minute a Città del Messico e altro

Ufficiale: il Messico, nazione ospitante, sfiderà l’Inghilterra negli ottavi dei Mondiali 2026.

El Tri si è qualificato ai quarti grazie a una vittoria per 2-0 sull’Ecuador, esultando davanti al pubblico di casa.

Ora affronta l’Inghilterra di Thomas Tuchel, che ha ribaltato lo svantaggio iniziale contro la Repubblica Democratica del Congo, vincendo 2-1 grazie a una doppietta di Harry Kane nel secondo tempo.

In un ambiente ostile e infuocato a Città del Messico, i Tre Leoni affrontano il test definitivo delle loro ambizioni contro una nazione ospitante carica di storia.

A che ora si gioca Messico-Inghilterra?

L'incontro si giocherà allo Stadio Azteca di Città del Messico.

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

Come acquistare i biglietti per Messico-Inghilterra?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni pre e post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Messico-Inghilterra?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Messico vs Inghilterra ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Messico e Inghilterra

Messico vs Inghilterra: recenti scontri diretti

MEX Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 3 - 1 Messico

Inghilterra 4 - 0 Messico 1 Goal segnati 7 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Classifica Messico-Inghilterra

Per saperne di più