Il Six Kings Slam 2026 torna a Riyadh per offrire tennis di altissimo livello. Stelle mondiali come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur si contendono l’ambito montepremi del torneo.

GOAL ti offre tutti i dettagli su date, programma degli incontri e prezzi dei biglietti. Continua a leggere per scoprire come assicurarti oggi i biglietti per il Six Kings Slam 2026.

Quando si svolge il Six Kings Slam 2026?

Data e ora Incontro Luogo Biglietti 21 ottobre 2026 Six Kings Slam: quarti di finale ANB Arena, Riyadh, Arabia Saudita Biglietti 22 ottobre 2026 Six Kings Slam: semifinali ANB Arena, Riyadh, Arabia Saudita Biglietti 24 ottobre 2026 Six Kings Slam: finale e incontro per il terzo posto ANB Arena, Riyadh, Arabia Saudita Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Six Kings Slam 2026?

I biglietti ufficiali per il Six Kings Slam 2026 sono in vendita sulla piattaforma ufficiale WeBook e sul portale ufficiale Riyadh Season. Acquistando direttamente attraverso i canali ufficiali, i tifosi hanno la possibilità di scegliere per primi tra i posti a ingresso generale e quelli a bordo campo per tutte le sessioni di gioco.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono, le piattaforme di rivendita come GrintaHub rappresentano un’alternativa quando non ci sono più disponibilità sul sito ufficiale.

Quanto costano i biglietti per il Six Kings Slam 2026?

Il prezzo dei biglietti varia in base alla sessione di gioco e alla categoria di posto, con l’ingresso generale che rappresenta l’opzione più economica per gli appassionati di tennis. Sulle piattaforme ufficiali, i biglietti a ingresso generale partono da 150 SAR (40 dollari statunitensi) per i quarti di finale della giornata inaugurale e da 200 SAR (53,33 dollari statunitensi) per le sessioni della serata finale.

Se i biglietti ufficiali a ingresso generale si esauriscono, le piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo minuto. Su piattaforme di rivendita come GrintaHub, i biglietti per le prime sessioni partono da circa 200 SAR (53 dollari statunitensi), a seconda della disponibilità e della domanda.

Tutto quello che c’è da sapere sul Six Kings Slam 2026

Il Six Kings Slam è uno degli eventi sportivi di punta della Riyadh Season in Arabia Saudita. Organizzato nella moderna ANB Arena, nel quartiere di Hittin a Riyadh, questo torneo di esibizione dall’altissima posta in gioco riunisce sei tra i migliori tennisti del mondo.

La sede e l’esperienza nell’arena

Gli incontri si disputano all’interno dell’ANB Arena, una struttura al coperto climatizzata situata accanto alla Kingdom Arena e a Boulevard World. L’arena offre un’ottima visuale sul campo, un’illuminazione vivace e posti comodi in tutti i settori, sia superiori sia inferiori.

Formula del torneo e protagonisti

Il torneo prevede un tabellone a eliminazione diretta distribuito su tre serate di incontri, con una giornata di riposo obbligatoria il 23 ottobre. Le prime due teste di serie accedono direttamente alle semifinali, mentre quattro giocatori si affrontano nei quarti di finale nella serata inaugurale. Tra i partecipanti figurano il campione in carica Jannik Sinner e i vincitori di tornei del Grande Slam Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Consigli per il viaggio e per i giorni degli incontri

L’ANB Arena è facilmente raggiungibile con servizi di trasporto tramite app o in taxi, percorrendo Prince Turki Al Awwal Road dal centro di Riyadh e dall’aeroporto internazionale King Khalid. Acquistare i biglietti in anticipo garantisce i prezzi migliori prima che si esauriscano.

I tornei di esibizione che riuniscono i migliori talenti del tennis mondiale offrono sfide emozionanti, con una posta in gioco altissima e colpi individuali eccezionali. Prima di definire le tue scelte o creare scommesse multiple personalizzate per i prossimi grandi eventi, assicurati di utilizzare un operatore di alto livello. Consulta la nostra guida degli esperti ai migliori siti di scommesse per garantirti quote vantaggiose e pagamenti rapidi.