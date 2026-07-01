Con Mohamed Salah, Trezeguet e Omar Marmoush, l’Egitto può battere qualsiasi big.

Dopo una fase a gironi chiusa senza sconfitte, con la storica vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda – la prima in un Mondiale –, i Faraoni puntano a proseguire il cammino in Nord America. Il prossimo step è venerdì 3 luglio a Dallas, negli ottavi contro l’Australia.

GOAL offre tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, comprese le modalità per assicurarsi i posti per vedere Australia-Egitto e i relativi prezzi.

Risultati e calendario dell’Egitto ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale/Biglietti Lunedì 15 giugno Belgio vs Egitto (12:00 PT) Lumen Field (Seattle) 1-1 Domenica 21 giugno Nuova Zelanda vs Egitto (ore 18:00 PDT) BC Place (Vancouver) L'Egitto ha vinto 3-1 Venerdì 26 giugno Egitto vs Iran (20:00 PT) Lumen Field (Seattle) 1-1 Venerdì 3 luglio Australia vs Egitto (ore 13:00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Egitto

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Egitto 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Egitto verso la finale dei Mondiali 2026

Dopo il secondo posto nel Gruppo G, ecco le date e le sedi dei prossimi match, in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Se venerdì l’Egitto batterà l’Australia, affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta negli ottavi.

In seguito potrebbe trovare la Colombia ai quarti, Brasile, Argentina o Inghilterra in semifinale e Francia, Spagna o Portogallo in finale.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 3 luglio (13:00 CDT) Turno dei 32 AT&T Stadium, Arlington Egitto vs Australia Biglietti 7 luglio (ore 12:00 ET) Ottavi di finale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Partita n. 95: Argentina o Capo Verde Biglietti 11 luglio (ore 20:00 CDT) Quarti di finale Arrowhead Stadium, Kansas City Partita n. 100: contro il vincitore della partita n. 96 Biglietti 15 luglio (15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Partita 102: contro il vincitore della partita 99 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs vincitore della partita 101 Biglietti

Chi fa parte della rosa dell'Egitto per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Egitto:

Ruolo Giocatore Squadra attuale Portieri Mohamed El Shenawy Al Ahly Mostafa Shobeir Al Ahly El Mahdy Soliman Al Ittihad Mohamed Alaa El Gouna Difensori Mohamed Abdelmonem OGC Nizza Ramy Rabia Al Ahly Yasser Ibrahim Al Ahly Hossam Abdelmaguid Zamalek Mohamed Hany Al Ahly Ahmed Fatouh Zamalek Karim Hafez Pyramids Tarek Alaa Smouha Centrocampisti Marwan Attia Al Ahly Hamdy Fathy Al-Wakrah Emam Ashour Al Ahly Mohanad Lasheen Piramidi Nabil Emad Zamalek Mahmoud Saber Piramidi Mostafa Ziko ZED FC Attaccanti Mohamed Salah (C) Liverpool Omar Marmoush Manchester City Trézéguet Al-Rayyan Ibrahim Adel FC Nordsjælland Haissem Hassan Real Oviedo Zizo Al Ahly Hamza Abdelkarim Al Ahly

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite: