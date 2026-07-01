Con Mohamed Salah, Trezeguet e Omar Marmoush, l’Egitto può battere qualsiasi big.
Dopo una fase a gironi chiusa senza sconfitte, con la storica vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda – la prima in un Mondiale –, i Faraoni puntano a proseguire il cammino in Nord America. Il prossimo step è venerdì 3 luglio a Dallas, negli ottavi contro l’Australia.
GOAL offre tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, comprese le modalità per assicurarsi i posti per vedere Australia-Egitto e i relativi prezzi.
Risultati e calendario dell’Egitto ai Mondiali 2026
|Data
|Partita (ora locale)
|Stadio
|Risultato finale/Biglietti
|Lunedì 15 giugno
|Belgio vs Egitto (12:00 PT)
|Lumen Field (Seattle)
|1-1
|Domenica 21 giugno
|Nuova Zelanda vs Egitto (ore 18:00 PDT)
|BC Place (Vancouver)
|L'Egitto ha vinto 3-1
|Venerdì 26 giugno
|Egitto vs Iran (20:00 PT)
|Lumen Field (Seattle)
|1-1
|Venerdì 3 luglio
|Australia vs Egitto (ore 13:00 CDT)
|AT&T Stadium (Arlington)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Egitto
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali in Egitto 2026: quanto costano?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
|Data
|Fase / Categoria
|Prezzi ufficiali
|Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi molto richieste)
|da 225 a 540 dollari
|da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi standard)
|da 225 $ a 540 $
|da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
|4–7 luglio
|Ottavi di finale
|da 240 $ a 640 $
|da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
|9–11 luglio
|Quarti di finale
|da 450 $ a 1.775 $
|da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
|14–15 luglio
|Semifinali
|da 930 $ a 3.295 $
|da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
|18 luglio
|Spareggio per il terzo posto
|da 250 $ a 800 $
|da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
|19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Il percorso dell’Egitto verso la finale dei Mondiali 2026
Dopo il secondo posto nel Gruppo G, ecco le date e le sedi dei prossimi match, in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.
Se venerdì l’Egitto batterà l’Australia, affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta negli ottavi.
In seguito potrebbe trovare la Colombia ai quarti, Brasile, Argentina o Inghilterra in semifinale e Francia, Spagna o Portogallo in finale.
|Data (ora locale)
|Fase
|Sede
|Possibile incontro
|Biglietti
|3 luglio (13:00 CDT)
|Turno dei 32
|AT&T Stadium, Arlington
|Egitto vs Australia
|Biglietti
|7 luglio (ore 12:00 ET)
|Ottavi di finale
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Partita n. 95: Argentina o Capo Verde
|Biglietti
|11 luglio (ore 20:00 CDT)
|Quarti di finale
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|Partita n. 100: contro il vincitore della partita n. 96
|Biglietti
|15 luglio (15:00 ET)
|Semifinali
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Partita 102: contro il vincitore della partita 99
|Biglietti
|19 luglio (ore 15:00 ET)
|Finale
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Partita 104: vs vincitore della partita 101
|Biglietti
Chi fa parte della rosa dell'Egitto per i Mondiali 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Egitto:
|Ruolo
|Giocatore
|Squadra attuale
|Portieri
|Mohamed El Shenawy
|Al Ahly
|Mostafa Shobeir
|Al Ahly
|El Mahdy Soliman
|Al Ittihad
|Mohamed Alaa
|El Gouna
|Difensori
|Mohamed Abdelmonem
|OGC Nizza
|Ramy Rabia
|Al Ahly
|Yasser Ibrahim
|Al Ahly
|Hossam Abdelmaguid
|Zamalek
|Mohamed Hany
|Al Ahly
|Ahmed Fatouh
|Zamalek
|Karim Hafez
|Pyramids
|Tarek Alaa
|Smouha
|Centrocampisti
|Marwan Attia
|Al Ahly
|Hamdy Fathy
|Al-Wakrah
|Emam Ashour
|Al Ahly
|Mohanad Lasheen
|Piramidi
|Nabil Emad
|Zamalek
|Mahmoud Saber
|Piramidi
|Mostafa Ziko
|ZED FC
|Attaccanti
|Mohamed Salah (C)
|Liverpool
|Omar Marmoush
|Manchester City
|Trézéguet
|Al-Rayyan
|Ibrahim Adel
|FC Nordsjælland
|Haissem Hassan
|Real Oviedo
|Zizo
|Al Ahly
|Hamza Abdelkarim
|Al Ahly
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Banorte (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Foxborough)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium (Houston)
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Inglewood)
|70.000
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.000
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|82.500
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|69.000
|Levi's Stadium (San Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000