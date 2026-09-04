Se vuoi acquistare i biglietti per Rangers vs Celtics per la stagione 2026/27, puoi usare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Come ottenere i biglietti per Celtic vs Rangers 2026/27

I biglietti per l'Old Firm sono tra i più richiesti del calcio mondiale. Con il Celtic Park che vanta una capienza di 60.411 posti e l'Ibrox Stadium che ne ospita 50.817, entrambi gli impianti registrano regolarmente il tutto esaurito molto prima del giorno della partita, soprattutto per questa sfida.

Il primo punto di riferimento dovrebbero sempre essere i portali ufficiali per i biglietti sui siti web di Celtic e Rangers.

Tuttavia, a causa della limitata disponibilità nella vendita generale, è estremamente difficile assicurarsi un posto a meno che tu non sia un abbonato stagionale o faccia parte di un programma ufficiale per membri.

Assicurati di controllare le garanzie di autenticità e le politiche di tutela dell'acquirente di ciascuna piattaforma prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Celtic vs Rangers?

I prezzi ufficiali dei biglietti per l'Old Firm variano in base alla partita e alla posizione del posto, ma puoi aspettarti che i prezzi standard partano da circa 45–65 £ per gli adulti e 30–40 £ per le riduzioni.

Sui siti secondari di rivendita, i prezzi possono aumentare in modo significativo a causa dell'elevata domanda, spesso superando le 200 £ a posto per visuali premium o sezioni hospitality.

Per restare aggiornato, iscriviti alle mailing list di entrambi i club e segui i loro canali social per gli annunci sulla messa in vendita dei biglietti.

Come posso aumentare le mie possibilità di ottenere i biglietti per Celtic vs Rangers?

Il modo migliore per aumentare le tue possibilità di ottenere i biglietti per l'Old Firm tra Celtic e Rangers è assicurarti di restare aggiornato su tutti gli aggiornamenti dei due club riguardo alla partita.

Anche se la maggior parte dei biglietti sarà già stata assegnata ai titolari di abbonamento stagionale, i tifosi potrebbero comunque riuscire a ottenere un biglietto singolo per la partita.

Tieni d'occhio i canali social del club e assicurati di seguire i portali ufficiali per i biglietti per restare informato sulla disponibilità per entrambe le edizioni dell'Old Firm in questa stagione.

Posso acquistare online i biglietti per Celtic vs Rangers?

Puoi acquistare online i biglietti per l'Old Firm tra Celtic e Rangers.

La maggior parte, se non l'intera dotazione, dei biglietti disponibili per i tifosi sarà esclusivamente online prima di ogni partita di questa stagione.

Accedi ai portali ufficiali dei club per restare aggiornato sulla disponibilità, oppure puoi dare un'occhiata alle opzioni secondarie come StubHub per cercare di trovare il posto giusto per te.

Con quanto anticipo dovrei acquistare i biglietti per Celtic vs Rangers per assicurarmi buoni posti?

Con l'Old Firm soggetto a un forte interesse da parte di un mix di tifosi locali e fan internazionali, le possibilità di trovare qualsiasi posto, figuriamoci uno buono, sono ridotte per chi è alla ricerca di un biglietto.

Tuttavia, chi spera di ottenere il posto migliore per la sfida tra Celtic e Rangers dovrebbe acquistare il prima possibile, se possibile, per assicurarsi un'opzione migliore.

Resta aggiornato tramite i canali social dei club e i portali ufficiali per i biglietti per non perdere di vista eventuali opportunità di acquisto per l'Old Firm.

I biglietti per Celtic vs Rangers sono disponibili allo stadio nei giorni delle partite?

Con una domanda così elevata per l'Old Firm, indipendentemente dalla competizione, nell'era moderna è praticamente impensabile che i tifosi possano acquistare i biglietti allo stadio il giorno della partita per le sfide tra Celtic e Rangers, con incontri che spesso registrano il tutto esaurito molto prima del calcio d'inizio.

Questo significa che devi acquistare il tuo biglietto prima della partita tramite canali online come i portali ufficiali per i biglietti o attraverso un sito secondario di rivendita.