Gli appassionati di boxe si preparano a una grande serata di incontri titolati: Saul Canelo Alvarez, superstar delle classifiche pound for pound, affronta il campione imbattuto Christian Mbilli a Riyadh, in Arabia Saudita. In programma al The Venue nell’ambito della Riyadh Season, l’evento Mexico vs The World riunisce pugili internazionali di alto livello nella notte di Halloween.
GOAL vi spiega tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi un posto e assistere dal vivo a questa sfida della Riyadh Season.
Quando si svolge Canelo-Mbilli a Mexico vs The World?
Data e ora
Incontro
Luogo
Biglietti
Sabato 31 ottobre 2026 alle 19:00 AST
Canelo Alvarez contro Christian Mbilli
The Venue, Riyadh, Arabia Saudita
Dove acquistare i biglietti per Canelo-Mbilli a Mexico vs The World?
I biglietti per l’evento pugilistico Mexico vs The World possono essere acquistati attraverso il canale ufficiale di vendita e le piattaforme di rivendita:
- Biglietti ufficiali: La piattaforma ufficiale per la vendita dei biglietti dell’evento è webook.com, che gestisce la vendita generale per gli eventi della Riyadh Season.
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sulla piattaforma ufficiale sono esauriti, GrintaHub è un’alternativa. Potete consultare i posti disponibili direttamente sulla pagina di GrintaHub dedicata ai biglietti per Canelo-Mbilli.
La vendita generale dei biglietti è già aperta online. Con l’interesse globale in crescita per il ritorno sul ring di Canelo Alvarez in Arabia Saudita, acquistare in anticipo permette di scegliere la categoria preferita prima che i biglietti vadano esauriti.
Quanto costano i biglietti per Canelo-Mbilli a Mexico vs The World?
Assistere di persona a questa sfida per il titolo mondiale è particolarmente accessibile, con prezzi ufficiali a partire da appena 50 SAR. È una delle occasioni più economiche dell’anno per vedere dal vivo a Riyadh un incontro per un titolo mondiale di alto livello.
Su webook.com sono disponibili le seguenti categorie di biglietti ufficiali:
- Categoria base: a partire da 50 SAR
- Ingresso generale 1: a partire da 100 SAR
- Platinum: a partire da 300 SAR
- Diamond: a partire da 400 SAR
I biglietti ufficiali della categoria base partono da 50 SAR. Se quelli disponibili attraverso la vendita generale ufficiale vanno esauriti, piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo momento, con prezzi a partire da circa 150 SAR a seconda della categoria scelta e della domanda.
Tutto quello che c’è da sapere su Canelo-Mbilli a Mexico vs The World
- L’incontro principale: Saul Canelo Alvarez sfida il campione WBC imbattuto Christian Mbilli in un match di 12 riprese valido per il titolo mondiale WBC dei supermedi.
- Il tema: presentato come Mexico vs The World, il programma mette di fronte pugili messicani di alto livello e avversari internazionali di primo piano in diverse categorie di peso.
- Gli altri incontri di rilievo: Jaime Munguia affronta Nikita Zon nei supermedi, Rafael Espinoza difende la cintura dei pesi piuma contro Ricardo Blandon e David Picasso sfida Carl Martin nei supergallo.
- Luogo e orari: l’evento si svolge al The Venue, a Boulevard City, Riyadh, sabato 31 ottobre 2026. Gli incontri che precedono quello principale iniziano alle 19:00 AST.
- La diretta: l’intero programma sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su DAZN PPV. L’ingresso sul ring dei protagonisti dell’incontro principale è previsto intorno alle 00:30 AST (21:30 GMT).