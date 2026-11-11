Unendo il meglio dell’hip-hop, dell’R&B e dell’Afrobeats alla vitalità della cultura di strada, della moda e dell’arte, il festival si è rapidamente affermato come punto di riferimento culturale a livello mondiale. Quest’anno, il tema del festival, «Le persone della neo-cultura, oggi e domani», promette uno sguardo al futuro e all’incontro tra tradizione e tecnologie emergenti nel mondo della creatività.
GOAL vi aiuterà ad assicurarvi i biglietti per assistere alle esibizioni di grandi nomi della scena mondiale come Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard e Clipse, insieme all’energia travolgente di Ayra Starr e Nemzzz.
Quando si svolge BRED Abu Dhabi 2026?L’edizione 2026 di BRED Abu Dhabi si svolgerà nell’arco di cinque giorni, da mercoledì 22 aprile a domenica 26 aprile 2026.
L’area del festival allo Yas Marina Circuit apre ogni giorno alle 16:00, mentre i concerti degli artisti principali alla BRED Arena iniziano la sera.
|Data e ora
|Evento / Artista
|Luogo
|Biglietti
|22 aprile 2026 (16:00)
|Giornata inaugurale: rassegna di arte e moda
|Yas Marina Circuit
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|23 aprile 2026 (20:00)
|Clipse e Mustard dal vivo
|BRED Arena
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|24 aprile 2026 (20:00)
|Gunna e Nemzzz dal vivo
|BRED Arena
|Prenota ora
|25 aprile 2026 (20:00)
|Bryson Tiller, Central Cee e Ayra Starr
|BRED Arena
|Prenota ora
|26 aprile 2026 (16:00)
|Giornata conclusiva: finali degli sport di strada e dei videogiochi
|Yas Marina Circuit
|Prenota ora
Dove acquistare i biglietti per BRED Abu Dhabi?
I biglietti vengono messi in vendita in diverse fasi: la prima offre i prezzi migliori a chi acquista in anticipo. Per chi vuole assicurarsi l’ingresso, soprattutto nelle serate più richieste con Bryson Tiller e Central Cee, è fondamentale rivolgersi a rivenditori di biglietti affidabili.
È sempre consigliabile controllare prima i canali di vendita ufficiali, come Ticketmaster o il sito ufficiale di BRED Abu Dhabi. Se però i biglietti per le date che preferite sono esauriti sui canali principali, potete rivolgervi a GrintaHub.
Quanto costano i biglietti per BRED Abu Dhabi?Che cerchiate un modo economico per scoprire la cultura del festival o vogliate assistere ai concerti dalle prime file, ci sono tipologie di biglietti per ogni esigenza. Il pass giornaliero feriale è la soluzione più conveniente per vivere l’arte, la gastronomia e la cultura del festival, mentre i pass da cinque giorni offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.
- Pass giornaliero feriale (solo accesso al festival): a partire da 85 AED
- Pass giornaliero per i concerti (ingresso generale): a partire da 245 AED
- Pass giornaliero Golden Circle (sotto il palco): a partire da 545 AED
- Pass festival da 5 giorni (ingresso generale): a partire da 695 AED(prezzo limitato alla prima fase di vendita)
- Pass giornaliero Junior (dai 7 ai 12 anni): disponibile all’ingresso a 50 AED
Tutto quello che c’è da sapere sullo Yas Marina CircuitLo Yas Marina Circuit è molto più di un circuito di Formula 1. Per BRED Abu Dhabi, si trasforma completamente in un’enorme area urbana immersiva dedicata al festival. La BRED Arena è uno spazio per concerti ad alta tecnologia realizzato appositamente all’interno del circuito, progettato per offrire un’acustica, un’illuminazione e un allestimento visivo di grande effetto, perfetti per le esibizioni hip-hop ed elettroniche.
Raggiungere l’isola di Yas è semplice, ma organizzare l’arrivo vi aiuterà a trascorrere la serata senza intoppi:
- Parcheggio: intorno al circuito sono disponibili ampi parcheggi (seguite le indicazioni per Yas Marina Circuit East o West). Consigliamo vivamente di arrivare prima delle 17:00 per evitare l’afflusso che precede i concerti e trovare un buon posto.
- Trasporti pubblici e servizi di trasporto con conducente: il bus navetta Yas Express collega regolarmente i principali punti dell’isola di Yas, tra cui Yas Mall e gli hotel della zona. I taxi e i servizi come Uber e Careem dispongono di aree dedicate alla salita e alla discesa dei passeggeri, per agevolare la circolazione.
- Requisiti di ingresso: l’area concerti della BRED Arena è riservata esclusivamente ai maggiori di 14 anni. Assicuratevi di aver scaricato il biglietto digitale e di averlo pronto sul telefono per entrare rapidamente ai varchi.