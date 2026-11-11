BRED Abu Dhabi, il festival di riferimento della neo-cultura in Medio Oriente, torna sull’iconica isola di Yas per la sua quarta edizione, la più ambiziosa di sempre.Unendo il meglio dell’hip-hop, dell’R&B e dell’Afrobeats alla vitalità della cultura di strada, della moda e dell’arte, il festival si è rapidamente affermato come punto di riferimento culturale a livello mondiale. Quest’anno, il tema del festival, «Le persone della neo-cultura, oggi e domani», promette uno sguardo al futuro e all’incontro tra tradizione e tecnologie emergenti nel mondo della creatività.GOAL vi aiuterà ad assicurarvi i biglietti per assistere alle esibizioni di grandi nomi della scena mondiale come, insieme all’energia travolgente di

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Quando si svolge BRED Abu Dhabi 2026?

Data e ora Evento / Artista Luogo Biglietti 22 aprile 2026 (16:00) Giornata inaugurale: rassegna di arte e moda Yas Marina Circuit Prenota ora 23 aprile 2026 (20:00) Clipse e Mustard dal vivo BRED Arena Prenota ora 24 aprile 2026 (20:00) Gunna e Nemzzz dal vivo BRED Arena Prenota ora 25 aprile 2026 (20:00) Bryson Tiller, Central Cee e Ayra Starr BRED Arena Prenota ora 26 aprile 2026 (16:00) Giornata conclusiva: finali degli sport di strada e dei videogiochi Yas Marina Circuit Prenota ora

Dove acquistare i biglietti per BRED Abu Dhabi?

L’edizione 2026 di BRED Abu Dhabi si svolgerà nell’arco di cinque giorni, daL’area del festival allo Yas Marina Circuit apre ogni giorno alle 16:00, mentre i concerti degli artisti principali alla BRED Arena iniziano la sera.

I biglietti vengono messi in vendita in diverse fasi: la prima offre i prezzi migliori a chi acquista in anticipo. Per chi vuole assicurarsi l’ingresso, soprattutto nelle serate più richieste con Bryson Tiller e Central Cee, è fondamentale rivolgersi a rivenditori di biglietti affidabili.

È sempre consigliabile controllare prima i canali di vendita ufficiali, come Ticketmaster o il sito ufficiale di BRED Abu Dhabi. Se però i biglietti per le date che preferite sono esauriti sui canali principali, potete rivolgervi a GrintaHub.

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Quanto costano i biglietti per BRED Abu Dhabi?

Pass giornaliero feriale (solo accesso al festival): a partire da 85 AED

(solo accesso al festival): a partire da Pass giornaliero per i concerti (ingresso generale): a partire da 245 AED

(ingresso generale): a partire da Pass giornaliero Golden Circle (sotto il palco): a partire da 545 AED

(sotto il palco): a partire da Pass festival da 5 giorni (ingresso generale): a partire da 695 AED (prezzo limitato alla prima fase di vendita)

(ingresso generale): a partire da (prezzo limitato alla prima fase di vendita) Pass giornaliero Junior (dai 7 ai 12 anni): disponibile all’ingresso a 50 AED

Che cerchiate un modo economico per scoprire la cultura del festival o vogliate assistere ai concerti dalle prime file, ci sono tipologie di biglietti per ogni esigenza. Il pass giornaliero feriale è la soluzione più conveniente per vivere l’arte, la gastronomia e la cultura del festival, mentre i pass da cinque giorni offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.Nota: i prezzi possono variare man mano che i biglietti delle diverse fasi di vendita si esauriscono. Prenotando in anticipo potete assicurarvi queste tariffe più basse prima che aumentino con l’avvicinarsi dell’evento.

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Tutto quello che c’è da sapere sullo Yas Marina Circuit

Parcheggio: intorno al circuito sono disponibili ampi parcheggi (seguite le indicazioni per Yas Marina Circuit East o West). Consigliamo vivamente di arrivare prima delle 17:00 per evitare l’afflusso che precede i concerti e trovare un buon posto.

intorno al circuito sono disponibili ampi parcheggi (seguite le indicazioni per Yas Marina Circuit East o West). Consigliamo vivamente di arrivare prima delle 17:00 per evitare l’afflusso che precede i concerti e trovare un buon posto. Trasporti pubblici e servizi di trasporto con conducente: il bus navetta Yas Express collega regolarmente i principali punti dell’isola di Yas, tra cui Yas Mall e gli hotel della zona. I taxi e i servizi come Uber e Careem dispongono di aree dedicate alla salita e alla discesa dei passeggeri, per agevolare la circolazione.

il bus navetta Yas Express collega regolarmente i principali punti dell’isola di Yas, tra cui Yas Mall e gli hotel della zona. I taxi e i servizi come Uber e Careem dispongono di aree dedicate alla salita e alla discesa dei passeggeri, per agevolare la circolazione. Requisiti di ingresso: l’area concerti della BRED Arena è riservata esclusivamente ai maggiori di 14 anni. Assicuratevi di aver scaricato il biglietto digitale e di averlo pronto sul telefono per entrare rapidamente ai varchi.



Lo Yas Marina Circuit è molto più di un circuito di Formula 1. Per BRED Abu Dhabi, si trasforma completamente in un’enorme area urbana immersiva dedicata al festival. Laè uno spazio per concerti ad alta tecnologia realizzato appositamente all’interno del circuito, progettato per offrire un’acustica, un’illuminazione e un allestimento visivo di grande effetto, perfetti per le esibizioni hip-hop ed elettroniche.Raggiungere l’isola di Yas è semplice, ma organizzare l’arrivo vi aiuterà a trascorrere la serata senza intoppi: