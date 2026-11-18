ANYMA porta il suo spettacolare show ÆDEN ad Abu Dhabi per un'indimenticabile esperienza di musica elettronica. Matteo Milleri si esibirà allo Yas Gateway Park North nell'ambito dell'after party ufficiale del Gran Premio di Formula 1.

GOAL vi fornisce tutte le informazioni sulla sede, sui posti e su come assicurarvi subito i biglietti per non perdervi questo spettacolare evento.

Quando si terrà ANYMA presents ÆDEN?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Venerdì 4 dicembre 2026, ore 22:30 ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per ANYMA presents ÆDEN?

Per chi vuole assicurarsi un posto, la piattaforma ufficiale di vendita dei biglietti è Ticketmaster AE. È il canale principale per i biglietti d'ingresso generale e per le aree in piedi della sede.

GrintaHub è un'alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Si tratta di una piattaforma secondaria su cui i fan possono cercare biglietti disponibili per eventi molto richiesti.

Quanto costano i biglietti per ANYMA presents ÆDEN?

I biglietti più economici per questo attesissimo evento partono da soli 495 AED tramite rivenditori ufficiali come Ticketmaster AE. I prezzi variano in base alla categoria di posti in piedi scelta e alla vicinanza al palco.

Se le disponibilità generali sui canali ufficiali si esauriscono, piattaforme di rivendita secondarie come GrintaHub offrono un'alternativa per assicurarsi un posto all'ultimo minuto.

Tutto quello che c'è da sapere su ANYMA presents ÆDEN

La prossima esibizione si annuncia come una grande serata per gli appassionati di musica elettronica: ANYMA sarà protagonista nella capitale per l'after party ufficiale del Gran Premio. Conosciuto in tutto il mondo per la sua rivoluzionaria arte digitale e i suoi set techno cinematografici, promette uno spettacolo capace di spingere oltre i confini dell'intrattenimento dal vivo.

Lo Yas Gateway Park North, situato sull'isola di Yas, offre la cornice all'aperto ideale per questo grande spettacolo. I fan che raggiungeranno l'isola potranno anche approfittare della vivace zona circostante dedicata all'intrattenimento prima che inizi la musica. L'evento, riservato esclusivamente ai maggiori di 21 anni, sarà la celebrazione finale del weekend motoristico.