Andrea Bocelli porta ad Abu Dhabi il suo celebre tour Romanza per una serata indimenticabile all’insegna della magia dell’opera. Il leggendario tenore italiano si esibirà all’iconica Etihad Arena per celebrare il trentesimo anniversario dell’album che lo ha lanciato. Il pubblico potrà ascoltare un repertorio mozzafiato di celebri ballate crossover classiche e arie d’opera.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla sede, sui posti a sedere e su come assicurarsi subito i biglietti per non perdere questo spettacolare evento musicale.

Quando si terrà Andrea Bocelli Romanza live ad Abu Dhabi?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 18:00 Andrea Bocelli Romanza Live Etihad Arena, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Andrea Bocelli Romanza live ad Abu Dhabi?

Chi vuole assicurarsi un posto può acquistare i biglietti sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster AE e Platinumlist, oppure sul sito dell’Etihad Arena. Sono i canali principali per i biglietti d’ingresso generale e i posti assegnati.

GrintaHub è un’opzione se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti. È una piattaforma secondaria sulla quale i fan possono trovare disponibilità per eventi molto richiesti.

Quanto costano i biglietti per Andrea Bocelli Romanza live ad Abu Dhabi?

I biglietti più economici per questo attesissimo evento partono da soli 295 AED presso i rivenditori ufficiali, come Ticketmaster AE e la biglietteria dell’Etihad Arena. I prezzi variano in base alla categoria di posto scelta e alla vicinanza al palco.

Se i biglietti messi in vendita sui canali ufficiali si esauriscono, le piattaforme di rivendita secondaria come GrintaHub offrono un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo minuto.

Tutto quello che c’è da sapere su Andrea Bocelli Romanza live ad Abu Dhabi

Il prossimo concerto segna una tappa importantissima nella carriera dell’iconico tenore. L’album Romanza ha portato il canto operistico a riempire le arene, dando vita a successi come Con te partiro, che hanno segnato il suo percorso musicale.

L’Etihad Arena, sull’isola di Yas, offre la cornice acustica perfetta per la sua voce potente. Accompagnato da un’orchestra dal vivo al completo e da solisti ospiti, Bocelli trasformerà l’arena in una magnifica sala da concerto. Chi si recherà sull’isola di Yas potrà anche visitare il distretto dedicato all’intrattenimento prima dell’apertura delle porte.