Come acquistare i biglietti NFL per Patriots-Lions: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Le NFL International Series tornano in Germania, con i New England Patriots che attraversano l’Atlantico per affrontare i Detroit Lions nella leggendaria Allianz Arena di Monaco. Il football americano ha visto esplodere la propria popolarità in tutta Europa, rendendo questa sfida uno degli appuntamenti internazionali più attesi del calendario sportivo.

GOAL ha raccolto tutti i dettagli essenziali su come acquistare i biglietti, sui listini ufficiali, sul calendario della partita e su dove assicurarsi subito un posto.

Quando si gioca Patriots vs Lions?

I dettagli della partita NFL di Monaco sono i seguenti:

Data e ora Partita Luogo Biglietti dom 15 novembre 2026 alle 15:30 CET New England Patriots vs Detroit Lions Allianz Arena, Monaco, Germania Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Patriots vs Lions?

I biglietti ufficiali per la partita NFL di Monaco sono distribuiti direttamente tramite Ticketmaster Germany come rivenditore principale. A causa dell’enorme interesse in Europa e Nord America, le disponibilità iniziali si esauriscono rapidamente durante la prima vendita generale.

Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un’alternativa per assicurarsi posti last minute.

Quanto costano i biglietti per Patriots vs Lions?

I prezzi ufficiali dei biglietti tramite i canali primari partono da 180,60 € per i posti di Categoria 5 e arrivano fino a 413,75 € per le visuali premium di Categoria 1.

Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti last minute, con inserzioni base a partire da circa 272 $ USD.

Tutto quello che c’è da sapere su Patriots vs Lions

La sfida della Week 10 tra New England Patriots e Detroit Lions all’Allianz Arena di Monaco sarà la terza partita di regular season NFL giocata a Monaco e la sesta in assoluto disputata in Germania. I cancelli dello stadio aprono di solito da due a tre ore prima del calcio d’inizio locale previsto per le 15:30 CET, per consentire lo svolgimento delle attività prepartita, e tutta la biglietteria è gestita in formato digitale tramite la piattaforma del partner ufficiale, con accesso e trasferimento dei biglietti senza intoppi una volta attivata la consegna su mobile.