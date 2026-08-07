Come acquistare i biglietti del Milan per il 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

Il Milan affronta la stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim dopo una profonda rivoluzione a San Siro. Il crollo nel finale della scorsa stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League e le conseguenze hanno portato all’addio di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell’amministratore delegato del club. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, mentre cerca di ricostruire sotto la guida di Amorim. GOAL ha raccolto tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.
Calendario completo del Milan in Serie A 2026/27
Data e ora
Partita
Stadio
Competizione
Biglietti
23 ago 2026
Torino-Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)
Serie A
28-30 ago 2026
Milan-Venezia
San Siro (casa)
Serie A
6 set 2026
Juventus-Milan
Allianz Stadium (trasferta)
Serie A
12-13 set 2026
Lazio-Milan
Stadio Olimpico (trasferta)
Serie A
20 set 2026
Milan-Lecce
San Siro (casa)
Serie A
11 ott 2026
Sassuolo-Milan
Mapei Stadium (trasferta)
Serie A
18 ott 2026
Milan-Atalanta
San Siro (casa)
Serie A
25 ott 2026
Udinese-Milan
Bluenergy Stadium (trasferta)
Serie A
mer 28 ott 2026
Milan-Bologna
San Siro (casa)
Serie A
1 nov 2026
Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata)
San Siro (casa)
Serie A
8 nov 2026
Genoa-Milan
Stadio Luigi Ferraris (trasferta)
Serie A
22 nov 2026
Milan-Frosinone
San Siro (casa)
Serie A
29 nov 2026
Cagliari-Milan
Unipol Domus (trasferta)
Serie A
6 dic 2026
Milan-Parma
San Siro (casa)
Serie A
13 dic 2026
Napoli-Milan
Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)
Serie A
20 dic 2026
Milan-Como
San Siro (casa)
Serie A
3 gen 2027
Monza-Milan
U-Power Stadium (trasferta)
Serie A
mer 6 gen 2027
Milan-Fiorentina
San Siro (casa)
Serie A
10 gen 2027
Roma-Milan
Stadio Olimpico (trasferta)
Serie A
17 gen 2027
Milan-Torino
San Siro (casa)
Serie A
24 gen 2027
Frosinone-Milan
Stadio Benito Stirpe (trasferta)
Serie A
31 gen 2027
Milan-Juventus
San Siro (casa)
Serie A
7 feb 2027
Bologna-Milan
Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)
Serie A
14 feb 2027
Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno)
San Siro (trasferta — partita casalinga dell'Inter)
Serie A
21 feb 2027
Milan-Genoa
San Siro (casa)
Serie A
28 feb 2027
Como-Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)
Serie A
7 mar 2027
Milan-Cagliari
San Siro (casa)
Serie A
14 mar 2027
Milan-Sassuolo
San Siro (casa)
Serie A
21 mar 2027
Atalanta-Milan
Gewiss Stadium (trasferta)
Serie A
4 apr 2027
Milan-Monza
San Siro (casa)
Serie A
11 apr 2027
Fiorentina-Milan
Stadio Artemio Franchi (trasferta)
Serie A
18 apr 2027
Milan-Napoli
San Siro (casa)
Serie A
25 apr 2027
Lecce-Milan
Stadio Via del Mare (trasferta)
Serie A
2 mag 2027
Milan-Lazio
San Siro (casa)
Serie A
9 mag 2027
Parma-Milan
Stadio Ennio Tardini (trasferta)
Serie A
16 mag 2027
Milan-Roma
San Siro (casa)
Serie A
23 mag 2027
Venezia-Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)
Serie A
30 mag 2027
Milan-Udinese
San Siro (casa)
Serie A
Come acquistare i biglietti del Milan
- Acquista tramite il portale ufficiale del club, controllandolo regolarmente per le date di messa in vendita e la disponibilità.
- La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l’Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che di solito registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
- Se i biglietti ufficiali sono esauriti, o se cerchi una partita specifica con poco preavviso, i mercati secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarti il tuo posto, con protezione per l’acquirente inclusa.
Quanto costano i biglietti del Milan
- I prezzi variano in base all’avversaria, alla posizione del posto e alla domanda, con le partite di cartello contro Inter, Juventus e Napoli che raggiungono i prezzi più alti.
- I posti di ingresso generale e quelli nei settori superiori rappresentano il modo più conveniente per entrare a San Siro.
- I posti premium e a bordo campo comportano un rincaro significativo, in particolare per i derby.
- Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite dell’ultimo minuto o esaurite, con prezzi che oscillano in base alla domanda.
Controlla il portale ufficiale del club per i prezzi confermati più recenti, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.
Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27
La stagione 2025/26 del Milan prometteva molto ma si è conclusa con un crollo: il buon inizio sotto Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, è svanito nel finale, e la sconfitta casalinga contro il Cagliari nell’ultima giornata ha confermato il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti, con Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il responsabile del recruitment Geoffrey Moncada che hanno tutti lasciato entro pochi giorni dalla fine della stagione.
I proprietari di RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic si sono affidati a Ruben Amorim, appena uscito dal Manchester United dopo sole 63 partite alla guida a Old Trafford, nominandolo con un contratto triennale a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo un’estate turbolenta, giocando in Europa League invece che in Champions League in questa stagione, con due Derby della Madonnina contro i campioni in carica dell’Inter tra gli appuntamenti di maggior rilievo dell’annata.
Storia di San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d’Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Milan e Inter, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA del 1934 e del 1990, il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1965, 1970, 2001 e 2016. Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più iconici al mondo.