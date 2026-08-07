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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Milan per il 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

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Milan

Allegri è fuori, Amorim è dentro. La ricostruzione del Milan inizia ora. Acquista i tuoi biglietti per la stagione di Serie A 2026/27.

Il Milan affronta la stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim dopo una profonda rivoluzione a San Siro. Il crollo nel finale della scorsa stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League e le conseguenze hanno portato all’addio di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell’amministratore delegato del club. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, mentre cerca di ricostruire sotto la guida di Amorim. GOAL ha raccolto tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.

Calendario completo del Milan in Serie A 2026/27

Data e ora

Partita

Stadio

Competizione

Biglietti

23 ago 2026

Torino-Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)

Serie A

Biglietti

28-30 ago 2026

Milan-Venezia

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

6 set 2026

Juventus-Milan

Allianz Stadium (trasferta)

Serie A

Biglietti

12-13 set 2026

Lazio-Milan

Stadio Olimpico (trasferta)

Serie A

Biglietti

20 set 2026

Milan-Lecce

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

11 ott 2026

Sassuolo-Milan

Mapei Stadium (trasferta)

Serie A

Biglietti

18 ott 2026

Milan-Atalanta

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

25 ott 2026

Udinese-Milan

Bluenergy Stadium (trasferta)

Serie A

Biglietti

mer 28 ott 2026

Milan-Bologna

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

1 nov 2026

Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata)

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

8 nov 2026

Genoa-Milan

Stadio Luigi Ferraris (trasferta)

Serie A

Biglietti

22 nov 2026

Milan-Frosinone

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

29 nov 2026

Cagliari-Milan

Unipol Domus (trasferta)

Serie A

Biglietti

6 dic 2026

Milan-Parma

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

13 dic 2026

Napoli-Milan

Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)

Serie A

Biglietti

20 dic 2026

Milan-Como

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

3 gen 2027

Monza-Milan

U-Power Stadium (trasferta)

Serie A

Biglietti

mer 6 gen 2027

Milan-Fiorentina

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

10 gen 2027

Roma-Milan

Stadio Olimpico (trasferta)

Serie A

Biglietti

17 gen 2027

Milan-Torino

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

24 gen 2027

Frosinone-Milan

Stadio Benito Stirpe (trasferta)

Serie A

Biglietti

31 gen 2027

Milan-Juventus

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

7 feb 2027

Bologna-Milan

Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)

Serie A

Biglietti

14 feb 2027

Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno)

San Siro (trasferta — partita casalinga dell'Inter)

Serie A

Biglietti

21 feb 2027

Milan-Genoa

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

28 feb 2027

Como-Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)

Serie A

Biglietti

7 mar 2027

Milan-Cagliari

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

14 mar 2027

Milan-Sassuolo

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

21 mar 2027

Atalanta-Milan

Gewiss Stadium (trasferta)

Serie A

Biglietti

4 apr 2027

Milan-Monza

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

11 apr 2027

Fiorentina-Milan

Stadio Artemio Franchi (trasferta)

Serie A

Biglietti

18 apr 2027

Milan-Napoli

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

25 apr 2027

Lecce-Milan

Stadio Via del Mare (trasferta)

Serie A

Biglietti

2 mag 2027

Milan-Lazio

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

9 mag 2027

Parma-Milan

Stadio Ennio Tardini (trasferta)

Serie A

Biglietti

16 mag 2027

Milan-Roma

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

23 mag 2027

Venezia-Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)

Serie A

Biglietti

30 mag 2027

Milan-Udinese

San Siro (casa)

Serie A

Biglietti

Come acquistare i biglietti del Milan

  • Acquista tramite il portale ufficiale del club, controllandolo regolarmente per le date di messa in vendita e la disponibilità.
  • La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l’Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che di solito registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti, o se cerchi una partita specifica con poco preavviso, i mercati secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarti il tuo posto, con protezione per l’acquirente inclusa.

Quanto costano i biglietti del Milan

  • I prezzi variano in base all’avversaria, alla posizione del posto e alla domanda, con le partite di cartello contro Inter, Juventus e Napoli che raggiungono i prezzi più alti.
  • I posti di ingresso generale e quelli nei settori superiori rappresentano il modo più conveniente per entrare a San Siro.
  • I posti premium e a bordo campo comportano un rincaro significativo, in particolare per i derby.
  • Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite dell’ultimo minuto o esaurite, con prezzi che oscillano in base alla domanda.

Controlla il portale ufficiale del club per i prezzi confermati più recenti, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.

Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27

La stagione 2025/26 del Milan prometteva molto ma si è conclusa con un crollo: il buon inizio sotto Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, è svanito nel finale, e la sconfitta casalinga contro il Cagliari nell’ultima giornata ha confermato il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti, con Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il responsabile del recruitment Geoffrey Moncada che hanno tutti lasciato entro pochi giorni dalla fine della stagione.

I proprietari di RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic si sono affidati a Ruben Amorim, appena uscito dal Manchester United dopo sole 63 partite alla guida a Old Trafford, nominandolo con un contratto triennale a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo un’estate turbolenta, giocando in Europa League invece che in Champions League in questa stagione, con due Derby della Madonnina contro i campioni in carica dell’Inter tra gli appuntamenti di maggior rilievo dell’annata.

Storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d’Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Milan e Inter, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA del 1934 e del 1990, il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1965, 1970, 2001 e 2016. Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più iconici al mondo.


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