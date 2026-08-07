Come acquistare i biglietti del Milan per il 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

Il Milan affronta la stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim dopo una profonda rivoluzione a San Siro. Il crollo nel finale della scorsa stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League e le conseguenze hanno portato all’addio di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell’amministratore delegato del club. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, mentre cerca di ricostruire sotto la guida di Amorim. GOAL ha raccolto tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.

Calendario completo del Milan in Serie A 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti 23 ago 2026 Torino-Milan Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta) Serie A Biglietti 28-30 ago 2026 Milan-Venezia San Siro (casa) Serie A Biglietti 6 set 2026 Juventus-Milan Allianz Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 12-13 set 2026 Lazio-Milan Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 20 set 2026 Milan-Lecce San Siro (casa) Serie A Biglietti 11 ott 2026 Sassuolo-Milan Mapei Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 18 ott 2026 Milan-Atalanta San Siro (casa) Serie A Biglietti 25 ott 2026 Udinese-Milan Bluenergy Stadium (trasferta) Serie A Biglietti mer 28 ott 2026 Milan-Bologna San Siro (casa) Serie A Biglietti 1 nov 2026 Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata) San Siro (casa) Serie A Biglietti 8 nov 2026 Genoa-Milan Stadio Luigi Ferraris (trasferta) Serie A Biglietti 22 nov 2026 Milan-Frosinone San Siro (casa) Serie A Biglietti 29 nov 2026 Cagliari-Milan Unipol Domus (trasferta) Serie A Biglietti 6 dic 2026 Milan-Parma San Siro (casa) Serie A Biglietti 13 dic 2026 Napoli-Milan Stadio Diego Armando Maradona (trasferta) Serie A Biglietti 20 dic 2026 Milan-Como San Siro (casa) Serie A Biglietti 3 gen 2027 Monza-Milan U-Power Stadium (trasferta) Serie A Biglietti mer 6 gen 2027 Milan-Fiorentina San Siro (casa) Serie A Biglietti 10 gen 2027 Roma-Milan Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 17 gen 2027 Milan-Torino San Siro (casa) Serie A Biglietti 24 gen 2027 Frosinone-Milan Stadio Benito Stirpe (trasferta) Serie A Biglietti 31 gen 2027 Milan-Juventus San Siro (casa) Serie A Biglietti 7 feb 2027 Bologna-Milan Stadio Renato Dall'Ara (trasferta) Serie A Biglietti 14 feb 2027 Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno) San Siro (trasferta — partita casalinga dell'Inter) Serie A Biglietti 21 feb 2027 Milan-Genoa San Siro (casa) Serie A Biglietti 28 feb 2027 Como-Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Serie A Biglietti 7 mar 2027 Milan-Cagliari San Siro (casa) Serie A Biglietti 14 mar 2027 Milan-Sassuolo San Siro (casa) Serie A Biglietti 21 mar 2027 Atalanta-Milan Gewiss Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 4 apr 2027 Milan-Monza San Siro (casa) Serie A Biglietti 11 apr 2027 Fiorentina-Milan Stadio Artemio Franchi (trasferta) Serie A Biglietti 18 apr 2027 Milan-Napoli San Siro (casa) Serie A Biglietti 25 apr 2027 Lecce-Milan Stadio Via del Mare (trasferta) Serie A Biglietti 2 mag 2027 Milan-Lazio San Siro (casa) Serie A Biglietti 9 mag 2027 Parma-Milan Stadio Ennio Tardini (trasferta) Serie A Biglietti 16 mag 2027 Milan-Roma San Siro (casa) Serie A Biglietti 23 mag 2027 Venezia-Milan Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta) Serie A Biglietti 30 mag 2027 Milan-Udinese San Siro (casa) Serie A Biglietti

Come acquistare i biglietti del Milan

Acquista tramite il portale ufficiale del club, controllandolo regolarmente per le date di messa in vendita e la disponibilità.

La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l’Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che di solito registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, o se cerchi una partita specifica con poco preavviso, i mercati secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarti il tuo posto, con protezione per l’acquirente inclusa.

Quanto costano i biglietti del Milan

I prezzi variano in base all’avversaria, alla posizione del posto e alla domanda, con le partite di cartello contro Inter, Juventus e Napoli che raggiungono i prezzi più alti.

I posti di ingresso generale e quelli nei settori superiori rappresentano il modo più conveniente per entrare a San Siro.

I posti premium e a bordo campo comportano un rincaro significativo, in particolare per i derby.

Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite dell’ultimo minuto o esaurite, con prezzi che oscillano in base alla domanda.

Controlla il portale ufficiale del club per i prezzi confermati più recenti, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.

Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27

La stagione 2025/26 del Milan prometteva molto ma si è conclusa con un crollo: il buon inizio sotto Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, è svanito nel finale, e la sconfitta casalinga contro il Cagliari nell’ultima giornata ha confermato il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti, con Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il responsabile del recruitment Geoffrey Moncada che hanno tutti lasciato entro pochi giorni dalla fine della stagione.

I proprietari di RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic si sono affidati a Ruben Amorim, appena uscito dal Manchester United dopo sole 63 partite alla guida a Old Trafford, nominandolo con un contratto triennale a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo un’estate turbolenta, giocando in Europa League invece che in Champions League in questa stagione, con due Derby della Madonnina contro i campioni in carica dell’Inter tra gli appuntamenti di maggior rilievo dell’annata.

Storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d’Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Milan e Inter, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA del 1934 e del 1990, il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1965, 1970, 2001 e 2016. Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più iconici al mondo.



