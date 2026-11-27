Come vedere Columbus Crew-Inter Miami CF con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 27 nov 2026 - 20:00 ScottsMiracle-Gro Field

Il Columbus Crew ospita l'Inter Miami allo ScottsMiracle-Gro Field di Columbus venerdì, per gara 2 della serie al meglio delle tre partite dei playoff di Major League Soccer. Il Crew conduce 1-0 dopo un esordio convincente.

Il Columbus ha vinto la prima partita per 3-0 a Miami, con una doppietta di Gonzalo Tapia. La squadra di Laurent Courtois si è qualificata ai playoff come settima testa di serie della Eastern Conference e ha vinto tutte le ultime cinque partite.

L'Inter Miami ha un compito ben diverso. La squadra di Kily Gonzalez ha chiuso al secondo posto nella Eastern Conference, ma ha perso la prima partita del primo turno: una sconfitta qui metterebbe fine alla sua stagione.

Gonzalez si è assunto la responsabilità dopo gara 1 e ha indicato le occasioni sprecate e un cartellino rosso che ha cambiato la partita. Miami deve vincere in Ohio per portare la serie alla decisiva gara 3 in casa.

Lionel Messi resta il punto di riferimento degli ospiti, anche se la sua serata a Miami è stata amareggiata da un'ammonizione e dallo svantaggio maturato nel primo turno. Il Columbus vorrà chiudere i conti davanti al proprio pubblico, senza lasciare che la serie arrivi alla partita decisiva.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere la partita, compresi l'orario d'inizio e le informazioni sulla diretta streaming e sulla trasmissione TV.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul canale TV e sulla diretta streaming di questa partita. Questa sezione sarà aggiornata quando i dettagli della trasmissione saranno confermati.

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