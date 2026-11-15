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UEFA Nations League C
team-logoCipro
Alphamega Stadium
team-logoMontenegro
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Con il contributo di

Cipro-Montenegro in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e streaming?

Cipro vs Montenegro
Cipro
Montenegro
UEFA Nations League C

La guida completa su come seguire oggi in diretta Cipro-Montenegro, sfida della Lega C della UEFA Nations League.

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Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League C - Game Week 6
Alphamega Stadium

Cipro ospita il Montenegro all’Alphamega Stadium di Limassol in una partita del Gruppo 2 della Lega C di UEFA Nations League che avrà ripercussioni dirette sulla vetta della classifica.

Il Montenegro arriva da capolista del girone e la squadra di Mirko Vucinic è stata una delle più costanti in questa edizione della Nations League. Ha battuto la Lettonia 2-1 nella quinta giornata, conservando il primo posto.

Cipro è secondo e arriva a questa partita dopo un pareggio per 1-1 con l’Armenia. La squadra di Apostolos Mantzios aveva trovato slancio nella prima parte della competizione, vincendo due partite consecutive contro Armenia e Lettonia, ma nell’ultima uscita non è riuscita a conservare il vantaggio fino alla vittoria.

Le due squadre si sono già affrontate in questa edizione. Il Montenegro ha vinto 2-1 a Podgorica il 25 settembre, un risultato che dà alla squadra di Vucinic un vantaggio psicologico in vista della gara di ritorno.

Una vittoria permetterebbe al Montenegro di aumentare sensibilmente il distacco da Cipro in vetta alla classifica. Per i padroni di casa, ottenere meno di tre punti significherebbe rischiare di lasciar scappare la capolista in una fase cruciale della competizione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come guardare Cipro-Montenegro.

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Cipro - Montenegro

4-2-3-1
Cipro crest
Cipro
CIP
Formazione
Montenegro crest
Montenegro
MTN
4-3-3
FabianoFabianoteam-logoL. Konomisteam-logoG. MalekkidesK. LaifisK. Laifisteam-logoA. SiikisG. KastanosG. KastanosK. ArtymatasK. ArtymatasM. EdwardsM. Edwardsteam-logoC. Charalambousteam-logoS. GeorgiouI. PittasI. PittasD. PetkovicD. PetkovicR. RadunovicR. Radunovicteam-logoS. Rubezicteam-logoI. Vujacicteam-logoJ. DresajV. AdzicV. AdzicS. LoncarS. LoncarM. JankovicM. JankovicS. JoveticS. JoveticM. OsmajicM. OsmajicN. KrstovicN. Krstovic
Montenegro crest
Montenegro
MTN
4-2-3-1
Cipro

Formazione titolare

Montenegro

Panchina

Allenatore

  • A. Mantzios
  • M. Vucinic

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