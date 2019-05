Chievo-SPAL: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Chievo ospita la SPAL nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Domenico Di Carlo, già retrocesso aritmeticamente in Serie B, ospita la di Leonardo Semplici, ancora in lotta per la salvezza, ma vicinissima al traguardo, nella 35ª giornata di . I veneti chiudono la classifica con 15 punti, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi, 20 sconfitte e 3 punti di penalità inflitti a inizio anno per lo scandalo plusvalenze fittizie, gli emiliani sono tredicesimi a quota 39 con un cammino di 10 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte.

Il polacco Mariusz Stepinski è il miglior marcatore fra i gialloblù con 6 goal realizzati in 33 presenze, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico con 14 reti segnate in 32 presenze complessive. Il Chievo ha ottenuto una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 giornate, la SPAL invece ha rimediato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-SPAL

Chievo-SPAL si disputerà il pomeriggio di sabato 4 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi con fischio d'inizio alle ore 18.00. Fra le due squadre sarà il 4° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CHIEVO-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Chievo-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-SPAL

Di Carlo avrà le assenze per squalifica di Barba e Leris e darà fiducia ai giovani Semper fra i pali e Vignato sulla trequarti. A sinistra dovrebbe rientrare Jaroszynski, con Depaoli a destra e l'esperto Cesar confermato al centro accanto ad Andreolli, visto che Bani è indisponibile dell'ultima ora per una botta in allenamento. L'alternativa è il 3-4-1-2, con Tomovic in campo. A centrocampo ci sarà dal 1' Kiyine assieme a Nicola Rigoni e Hetemaj. In attacco si va verso la conferma del tandem composto da Meggiorini e Stepinski, meno chance per Grubac..

Uno squalificato anche per Semplici, ovvero Vicari in difesa, ma dal turno di stop rientra il polacco Cionek, che prenderà il suo posto nella difesa a tre. Recuperato Bonifazi, che completerà il reparto assieme a Felipe, favorito su Simic. A centrocampo chiedono spazio Schiattarella, Valdifiori e Valoti, ma il tecnico degli emiliani non dovrebbe cambiare nulla rispetto al pareggio con il , confermando Missiroli in regia, Murgia e Kurtic interni e Lazzari e Fares sulle fasce. Davanti è possibile la conferma della coppia Petagna-Floccari, ma non è da escludere che Antenucci possa essere preferito all'ex . Fermo ai box il solo Dickmann.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Jaroszynski; Kiyine, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.