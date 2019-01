Chievo a muso duro: "Non siamo un supermercato"

Il Chievo, per voce del ds Romairone, fa chiarezza sul mercato: "Giò le mani dai nostri prezzi pregiati. Concentrati più che mai sulla salvezza".

L'arrivo in panchina di Domenico Di Carlo ha riconsegnato antiche certezze e sicurezze al Chievo, ora tornato clamorosamente a sperare nella salvezza, lontana otto punti dopo le prime diciannove partite del girone d'andata.

Nell'ultimo turno è arrivato un importantissimo successo ai danni del Frosinone, uno dei rivali diretti nella corsa per non retrocedere: si è trattato dei primi tre punti in campionato dopo un calvario durato diversi mesi.

La complicata situazione di classifica ha finito col creare situazioni di mercato attorno ad alcuni tra i giocatori più in vista della rosa clivense: da Stepinski (ricercato dalla SPAL) fino a Kiyine che dovrebbe salutare in estate per approdare al Napoli.

L'@ACChievoVerona alza il muro e lo fa con il Direttore Sportivo Giancarlo #Romairone: «Giù le mani dai nostri pezzi pregiati. Il #ChievoVerona non è un supermercato e non siamo certo in liquidazione. Anzi, siamo più che mai concentrati sull’obiettivo salvezza». pic.twitter.com/qD5oUW6FyO — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 11 gennaio 2019

Una situazione descritta da molte parti al pari di una 'smobilitazione', quasi come se ci fosse l'arrendevolezza per un inevitabile ritorno in Serie B. Di tutt'altro parere è il ds Giancarlo Romairone.

"Giù le mani dai nostri pezzi pregiati. Il Chievo Verona non è un supermercato e non siamo certo in liquidazione. Anzi, siamo più che mai concentrati sull’obiettivo salvezza".

Parole atte a mettere le cose in chiaro: il Chievo lotterà fino all'ultimo minuto per conquistare il suo Scudetto personale e per giocare nella massima serie anche il prossimo anno, eventualmente il dodicesimo consecutivo.