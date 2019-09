Chiellini non abbandona la Juventus: andrà in panchina con i compagni

Giorgio Chiellini, come già successo contro il Napoli, sarà spesso in panchina insieme ai compagni per sostenere la Juventus anche da infortunato.

Il capitano non abbandona la sua Signora. Giorgio Chiellini, nonostante il grave infortunio subito alla vigilia della gara contro il , resterà al fianco della anche nei prossimi mesi.

Secondo 'Tuttosport' insomma quanto avvenuto proprio in occasione di Juventus-Napoli, quando Chiellini si è accomodato in panchina insieme ai compagni con le stampelle, dovrebbe ripetersi molto spesso durante la convalescenza del capitano bianconero.

Chiellini quindi sarà presente nello spogliatoio soprattutto per le gare casalinghe, mentre in occasione delle partite in trasferta valuterà di volta in volta anche in base alle tappe del suo processo di recupero.

L'obiettivo prioritario di Chiellini e della Juventus, d'altronde, resta quello di accelerare il più possibile i tempi e tornare presto a disposizione di Sarri. Ma senza ovviamente correre inutili rischi da nessun punto di vista.

Quando sarà possibile però Chiellini, da buon capitano, non farà mancare il suo sostegno e la sua presenza a bordo campo per incitare la squadra.

Il rientro in campo di Chiellini invece dovrebbe avvenire entro sei mesi, quando il difensore spera di poter risultare decisivo nella volata finale sia in campionato che in .