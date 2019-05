Chelsea-Sarri al capolinea, poi sarà Italia: Juventus, Milan e Roma alla porta

Maurizio Sarri sembra destinato a chiudere il suo rapporto con il Chelsea a prescindere dalla finale di Europa League; la Serie A lo richiama.

Maurizio Sarri ed il : una storia d'amore che non è mai decollata del tutto e, anche di fronte ad un potenziale successo in , sembra destinata a finire con il termine della stagione.

Secondo quanto riportato da 'Sky', infatti, l'allenatore non sarà più sulla panchina del Chelsea a prescindere dall'esito di Baku , dalla finale contro l' . La panchina dei Blues sembra aspettare soltanto Frank Lampard , simbolo della squadra da calciatore e reduce da un'ottima esperienza da allenatore del (sta lottando con l' per la promozione in Premier).

Qualcosa non funziona nel migliore dei modi nei rapporti con la società e lo stesso Maurizio Sarri pare voglioso di un ritorno nella sua , in .

Vi abbiamo raccontato del recente interesse della Juventus , che ha pensato proprio a Maurizio Sarri appena ha capito di volersi separare dopo cinque anni da Massimiliano Allegri. La dirigenze bianconera, soprattutto nelle persone di Nedved e Paratici, vuole provare qualcosa di nuovo, un gioco diverso ed una filosofia basata sul bel calcio. Chi meglio di Sarri?

Ma attenzione, ancora è troppo presto per parlare di trattative vere e proprie. Stesso discorso per e . Le due squadre hanno manifestato il loro interesse per l'allenatore del Chelsea, ma bisognerà aspettare la fine della stagione per concretizzare dei discorsi restati al momento in aria.

D'altronde è quasi impossibile trattare l'argomento, con il Chelsea impegnato ancora nella finale di Europa League e le due squadre coinvolte nella corsa alla prossima .

E proprio la Champions League, oltre che ad un progetto creato ad hoc per Sarri, potrebbe incidere nella futura decisione dell'ex allenatore del .