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Premier League
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Chelsea-Bournemouth, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Chelsea vs AFC Bournemouth
Premier League
Chelsea
AFC Bournemouth

Anteprima completa della partita tra Chelsea e Bournemouth in Premier League. Analizziamo i risultati della 5ª giornata, lo stato di forma e i temi chiave in vista della sfida di questo sabato pomeriggio a Stamford Bridge.

Chelsea-AFC Bournemouth: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 6
Stamford Bridge

Chelsea F.C. e AFC Bournemouth scenderanno in campo il 10 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Chelsea ospita il Bournemouth nella sfida dopo la pausa

Il Chelsea torna a Stamford Bridge per ospitare l'AFC Bournemouth nella sesta giornata della Premier League 2026/27. Dopo i passi falsi prima della finestra internazionale autunnale, entrambe le squadre puntano a ritrovare slancio e conquistare punti importanti a West London. Il Chelsea cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria, mentre il Bournemouth di Marco Rose vuole trasformare prestazioni competitive nel suo primo successo stagionale in campionato.

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Il passo falso del Chelsea prima della pausa nel derby di West London

Il Chelsea arriva a sabato in cerca di una reazione immediata dopo la sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Brentford nella quinta giornata (18 settembre). Dopo un primo tempo senza gol, le reti nella ripresa di Jaidon Anthony, Igor Thiago e Fábio Carvalho hanno messo al tappeto il Chelsea. Il risultato è arrivato dopo il 2-2 casalingo contro l'Hull City, lasciando il Chelsea desideroso di ritrovare quella lucidità sotto porta che aveva prodotto due vittorie consecutive contro Fulham (3-2) e Brighton (4-3) nelle prime fasi della stagione.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

La sconfitta di misura del Bournemouth contro il Liverpool

Il Bournemouth va a Londra in cerca di maggiore concretezza dopo la combattuta sconfitta interna per 1-0 contro il Liverpool nella quinta giornata (20 settembre). Il Bournemouth di Marco Rose ha messo in campo un assetto difensivo disciplinato al Vitality Stadium prima che Alexander Isak sbloccasse il risultato al 56'. Il Bournemouth si è dimostrato difficile da superare in questa stagione, ottenendo pareggi credibili contro Newcastle United (2-2) e Brentford (2-2), e farà affidamento sul proprio blocco compatto per mettere in difficoltà il Chelsea.

Duello a Stamford Bridge

I precedenti tra questi due club hanno prodotto sfide equilibrate e ricche di gol, compreso l'emozionante 2-2 nell'ultimo incontro a Stamford Bridge. Il Chelsea si affiderà alla creatività di Cole Palmer e Pedro Neto per scardinare le linee avversarie. Nel frattempo, il Bournemouth conterà sulla stabilità centrale di Tyler Adams e Alex Scott per interrompere la costruzione del Chelsea e lanciare rapide transizioni con Evanilson e Marcus Tavernier. Con entrambi i club desiderosi di dare il via alla propria corsa autunnale, la sfida di sabato promette grande intensità.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Chelsea - AFC Bournemouth

Allenatore

  • X. Alonso

L'allenatore del Chelsea Xabi Alonso deve fare i conti con una lunga lista di assenti in vista di questa partita. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer e Jamie Gittens sono tutti indisponibili per infortunio, lasciando la rosa in emergenza in più ruoli. Al momento non risultano squalifiche e aggiornamenti sulle probabili formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Bournemouth deve rinunciare a diversi giocatori sotto la guida di Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert e David Brooks sono tutti indicati come infortunati. Come per il Chelsea, non ci sono squalifiche e ulteriori notizie sulla rosa saranno confermate nell'avvicinamento alla partita.

Forma

CHE

CHE - Forma

BHA
V4-3
ARS
S2-1
LEE
V6-3
HUL
D2-2
BRE
S3-0
Gol segnato (subito)
13/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BOU

BOU - Forma

NEW
D2-2
LIN
V4-0
BRE
D2-2
RSO
V1-2
LIV
S0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Chelsea ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro partite di Premier League, anche se la sua uscita competitiva più recente è stata il successo per 6-3 in Carabao Cup contro il Leeds United. L'ultimo risultato in campionato è stata la sconfitta per 3-0 contro il Brentford, e nel corso di questa serie è arrivato anche il ko per 2-1 contro l'Arsenal. I momenti più positivi sono arrivati nella vittoria contro il Brighton (4-3) e nel pareggio per 2-2 con l'Hull City, con il Chelsea che ha segnato 16 gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni subendone nove.

Il Bournemouth ha vinto una volta, pareggiato due e perso una delle ultime quattro gare di Premier League, con anche una vittoria in Carabao Cup contro il Lincoln City (4-0) all'interno di questa serie di cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro il Liverpool, e in campionato ha pareggiato 2-2 sia con il Brentford sia con il Newcastle United. Il successo per 2-1 in trasferta contro la Real Sociedad in Europa League ha rappresentato il risultato di maggior rilievo in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

ChelseaPareggioAFC Bournemouth
2
3
0
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso 2-2 a Stamford Bridge il 30 dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Chelsea ha vinto due volte, con una vittoria del Bournemouth e due pareggi. L'unico successo esterno in questa sequenza è arrivato quando il Chelsea ha ottenuto una vittoria per 1-0 in casa del Bournemouth nel settembre 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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