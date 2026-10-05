Chelsea-Bournemouth, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Chelsea-AFC Bournemouth: dettagli della partita

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea F.C. e AFC Bournemouth scenderanno in campo il 10 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Chelsea ospita il Bournemouth nella sfida dopo la pausa

Il Chelsea torna a Stamford Bridge per ospitare l'AFC Bournemouth nella sesta giornata della Premier League 2026/27. Dopo i passi falsi prima della finestra internazionale autunnale, entrambe le squadre puntano a ritrovare slancio e conquistare punti importanti a West London. Il Chelsea cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria, mentre il Bournemouth di Marco Rose vuole trasformare prestazioni competitive nel suo primo successo stagionale in campionato.

Getty Images

Il passo falso del Chelsea prima della pausa nel derby di West London

Il Chelsea arriva a sabato in cerca di una reazione immediata dopo la sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Brentford nella quinta giornata (18 settembre). Dopo un primo tempo senza gol, le reti nella ripresa di Jaidon Anthony, Igor Thiago e Fábio Carvalho hanno messo al tappeto il Chelsea. Il risultato è arrivato dopo il 2-2 casalingo contro l'Hull City, lasciando il Chelsea desideroso di ritrovare quella lucidità sotto porta che aveva prodotto due vittorie consecutive contro Fulham (3-2) e Brighton (4-3) nelle prime fasi della stagione.

Getty Images

La sconfitta di misura del Bournemouth contro il Liverpool

Il Bournemouth va a Londra in cerca di maggiore concretezza dopo la combattuta sconfitta interna per 1-0 contro il Liverpool nella quinta giornata (20 settembre). Il Bournemouth di Marco Rose ha messo in campo un assetto difensivo disciplinato al Vitality Stadium prima che Alexander Isak sbloccasse il risultato al 56'. Il Bournemouth si è dimostrato difficile da superare in questa stagione, ottenendo pareggi credibili contro Newcastle United (2-2) e Brentford (2-2), e farà affidamento sul proprio blocco compatto per mettere in difficoltà il Chelsea.

Duello a Stamford Bridge

I precedenti tra questi due club hanno prodotto sfide equilibrate e ricche di gol, compreso l'emozionante 2-2 nell'ultimo incontro a Stamford Bridge. Il Chelsea si affiderà alla creatività di Cole Palmer e Pedro Neto per scardinare le linee avversarie. Nel frattempo, il Bournemouth conterà sulla stabilità centrale di Tyler Adams e Alex Scott per interrompere la costruzione del Chelsea e lanciare rapide transizioni con Evanilson e Marcus Tavernier. Con entrambi i club desiderosi di dare il via alla propria corsa autunnale, la sfida di sabato promette grande intensità.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Chelsea Xabi Alonso deve fare i conti con una lunga lista di assenti in vista di questa partita. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer e Jamie Gittens sono tutti indisponibili per infortunio, lasciando la rosa in emergenza in più ruoli. Al momento non risultano squalifiche e aggiornamenti sulle probabili formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Bournemouth deve rinunciare a diversi giocatori sotto la guida di Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert e David Brooks sono tutti indicati come infortunati. Come per il Chelsea, non ci sono squalifiche e ulteriori notizie sulla rosa saranno confermate nell'avvicinamento alla partita.

Forma

Il Chelsea ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro partite di Premier League, anche se la sua uscita competitiva più recente è stata il successo per 6-3 in Carabao Cup contro il Leeds United. L'ultimo risultato in campionato è stata la sconfitta per 3-0 contro il Brentford, e nel corso di questa serie è arrivato anche il ko per 2-1 contro l'Arsenal. I momenti più positivi sono arrivati nella vittoria contro il Brighton (4-3) e nel pareggio per 2-2 con l'Hull City, con il Chelsea che ha segnato 16 gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni subendone nove.

Il Bournemouth ha vinto una volta, pareggiato due e perso una delle ultime quattro gare di Premier League, con anche una vittoria in Carabao Cup contro il Lincoln City (4-0) all'interno di questa serie di cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro il Liverpool, e in campionato ha pareggiato 2-2 sia con il Brentford sia con il Newcastle United. Il successo per 2-1 in trasferta contro la Real Sociedad in Europa League ha rappresentato il risultato di maggior rilievo in questo periodo.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso 2-2 a Stamford Bridge il 30 dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Chelsea ha vinto due volte, con una vittoria del Bournemouth e due pareggi. L'unico successo esterno in questa sequenza è arrivato quando il Chelsea ha ottenuto una vittoria per 1-0 in casa del Bournemouth nel settembre 2024.