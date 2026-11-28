Come vedere Celta Vigo-Villarreal con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Il Celta Vigo ospita il Villarreal all’Abanca Balaidos di Vigo in una sfida di LaLiga tra due squadre reduci da difficili impegni europei in settimana.

Giovedì il Celta è stato battuto 2-1 dal Bournemouth in Europa League. Iago Aspas lo aveva portato in vantaggio, ma gli ospiti hanno rimontato dopo essere rimasti in dieci uomini e hanno trovato il gol della vittoria nel finale.

Il risultato ha prolungato il periodo difficile della squadra di Claudio Giraldez, che ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e occupa il 15° posto in LaLiga.

Il Villarreal arriva con il morale più alto dopo la vittoria per 1-0 sul campo dello Slavia Praga in Champions League. È stata la risposta alla sconfitta per 3-2 contro il Barcellona: la squadra di Inigo Perez era avanti 2-0 dopo appena sette minuti, prima della rimonta dei padroni di casa.

Il Villarreal è decimo in classifica e il suo rendimento in trasferta è stato altalenante. Alla vittoria a Praga si affianca la pesante sconfitta per 6-0 sul campo del Paris Saint-Germain all’inizio del mese.

Ecco come seguire la partita, con le informazioni sul canale TV e sulla diretta streaming.

Le opzioni per vedere Celta Vigo-Villarreal in TV e in diretta streaming sono elencate qui sotto. I tifosi che si trovano fuori dalla propria regione abituale possono usare ExpressVPN per accedere alla copertura che preferiscono. Segui la diretta tramite il link indicato.

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