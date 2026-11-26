Come guardare Celta Vigo-AFC Bournemouth con una VPN

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Presentazione della partita

Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 12:45 Abanca Balaidos

Il Celta Vigo ospita l'AFC Bournemouth all'Abanca Balaidos di Vigo in una partita della fase campionato di Europa League.

Le due squadre arrivano alla sfida in condizioni molto diverse. Il Celta è 27° in classifica, mentre il Bournemouth è secondo.

La squadra di Claudio Giraldez ha perso 2-1 contro il Real Madrid in Liga sabato. Il risultato ha prolungato un periodo difficile, nel quale ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

In questa serie c'è stato un risultato decisamente positivo: il Celta ha vinto 5-0 in trasferta contro il Salamanca in Copa del Rey il 13 novembre.

Il Bournemouth di Marco Rose ha mostrato maggiore continuità. Sabato ha battuto 2-0 il Nottingham Forest in Premier League, ottenendo la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

La serie comprende un successo per 3-1 sul campo dello Sparta Praga in questa competizione e una vittoria per 3-0 contro l'Aston Villa in Carabao Cup. Il Bournemouth ha subito soltanto due gol in queste cinque partite.