Cech si dà all'hockey su ghiaccio: è il nuovo portiere dei Guildford Phoenix

Lo scorso maggio Petr Cech ha appeso i guantoni al chiodo, mettendo fine a una carriera calcistica che lo ha visto vincere tutto a livello di club con il e con l' .

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Eppure, se la carriera da calciatore si può dire conclusa, quella da portiere è ancora attiva. Non più sul prato verde, ma su uno strato di ghiaccio. Perché Cech è diventato un giocatore di Hockey su ghiaccio.

Il portiere ceco ha firmato un contratto con i Guildford Phoenix, squadra che milita nella seconda divisione della National Ice Hockey League inglese. Ovviamente, giocherà da portiere. E già domenica debutterà.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa