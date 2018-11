C'è l'Apollon, Inzaghi sprona la Lazio: "Punti per il primo posto"

Simone Inzaghi parla alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà la Lazio impegnata con l’Apollon: “Farò dei cambi, ma credo nel primo posto”.

Messo alle spalle il pareggio ottenuto in extremis contro il Milan in campionato, la Lazio torna a concentrarsi sull’Europa League e lo fa sapendo di essersi già matematicamente guadagnata l’accesso ai sedicesimi di finale del torneo. La compagine capitolina sarà impegnata giovedì sera sul campo dell’Apollon per un match che mette in palio punti importanti soprattutto per la rincorsa al primo posto nel Gruppo H.

Simone Inzaghi, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita, ha spiegato: “Noi crediamo tanto nel primo posto nel girone. Siamo in ritardo di tre punti rispetto all’Eintracht, ma loro avranno una partia non semplice contro il Marsiglia”.

Dopo il match con il Milan, Lotito a detta di molti, è parso poco soddisfatto: “L’ho visto domenica sera era contento per la reazione della squadra. Quando l’ho incontrato era felice. I ragazzi sono stati bravi perchè hanno subito goal a pochi minuti dalla fine. E’ normale poi che tutti avessero voglia di vincere, era una partita alla quale tenevamo molto”.

Contro l’Apollon, potrebbe toccare a chi ha giocato meno: “Sarà una partita importante per tutti noi. Il nostro obiettivo era superare i gironi e ci siamo riusciti con due turni d’anticipo. Faremo dei cambi di formazione, l’obiettivo però resta la vittoria. Tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra, non avrò problemi a fare dei cambiamenti perchè alleno professionisti che si impegnano sempre”.

Inzaghi darà una chance dal 1’ a Correa: “Lui è un giocatore importante e ci sarà certamente. Si è inserito bene nel gruppo, è un valore aggiunto per noi”.