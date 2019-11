Catania-Casertana a porte chiuse: mancano gli steward

Catania-Casertana si giocherà senza tifosi a causa del carente servizio di stewarding allestito dai siciliani: ci sarebbe stato il rischio di scontri.

Si giocherà, ma a porte chiuse. E' questa la decisione del Prefetto di Catania in relazione al match tra gli etnei e la Casertana, in programma per domenica pomeriggio alle ore 15.

Il motivo? L'impossibilità di raggiungere un numero adeguato di steward sugli spalti: l'acerrima rivalità tra le tifoserie e alcuni episodi di violenza hanno indotto ad optare per la disputa dell'incontro senza tifosi, come si legge dal comunicato pubblicato dalla Casertana sul suo sito ufficiale.

"Nel pomeriggio odierno alla Casertana FC è stata notificato il provvedimento del Prefetto di Catania che ha disposto la disputa a porte chiuse della sfida Catania-Casertana in programma allo stadio 'Massimino' di Catania domenica 24 novembre alle ore 15. La disputa del match in assenza di pubblico è stata disposta con la seguente motivazione: 'Vista la nota della Questura del 10 novembre 2019 che ha evidenziato le difficoltà della Società Calcio Catania a predisporre un servizio di stewarding conforme alla vigente normativa in materia' e 'vista la nota della Questura dell'11 novembre 2019 con cui è stato evidenziato che tra le grande ultras delle contrapposte tifoserie del Catania e della Casertana persiste un'acerrima e storica rivalità, sfociata anche di recente in azioni violente'".

Le due squadre sono divise da un solo punto, con il Catania a rincorrere e reduce dal cambio d'allenatore: Cristiano Lucarelli ha preso il posto dell'esonerato Andrea Camplone e avrà il compito di migliorare una classifica che recita un preoccupante -17 dalla Reggina capolista. Non di certo lo scenario che il club e la tifoseria si aspettavano di vedere a inizio stagione.