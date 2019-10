Carrasco spera in un ritorno in Europa: "Mi manca"

Yannick Carrasco non nasconde la nostalgia per l'Europa ora che gioca in Cina al Dalian Yifang: "Spero che in inverno possa cambiare qualcosa".

Quando nel febbraio 2018 Yannick Carrasco decise di lasciare l' per volare nel dorato mondo della furono in molti a storcere il naso per una scelta più di tasca che calcistica, avvenuta a soli 24 anni.

Le cose al Dalian Yifang, almeno a livello realizzativo, stanno andando bene: ben quattordici le reti nel massimo campionato cinese, al netto di una nostalgia per l'Europa che si fa sentire sempre di più.

Nel corso di un'intervista in auto con l'ex giocatore Gilles De Bilde, l'attaccante belga ha fatto capire di volere un futuro nuovamente nel vecchio continente per motivi logistici e familiari.

"Sul campo posso dimenticare tutto, ma la vita qui per uno straniero è difficile. L'Europa mi manca. Nella precedente sessione di calciomercato c'erano pochi spiragli per una mia cessione, ora però la situazione è diversa. Spero che in inverno possa sbloccarsi qualcosa".

Carrasco sta offrendo grandi prestazioni che contrastano con la voglia di tornare protagonista su un palcoscenico decisamente più stimolante.