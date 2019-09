Capello ridimensiona Lukaku: "Non è un fuoriclasse"

L'ex tecnico di Roma e Juventus valuta il nuovo acquisto dell'Inter, in goal due giornate su due: "E' un buon giocatore".

E' stato uno degli acquisti più importanti della in quest'estate. Arrivato dal per una cifra mai spesa nella storia dell', Romelu Lukaku ha subito fatto parlare di sè per fatti positivi, ovvero i due goal segnati nelle prime due giornate, ma anche negativi, visto il razzimo subito da alcuni 'tifosi' della Curva Nord di .

Lukaku è diventato immediatamente idolo dei tifosi dell'Inter, ma c'è chi cerca di predicare calma riguardo le prestazioni del giocatore e il futuro in maglia nerazzurra. Fabio Capello, ex tecnico di , e , non vede nel belga un colpo da mille e una notte.

Intervenuto a Radio Deejay, Capello ha spiegato il suo punto di vista:

“Lukaku è un buon giocatore, che lavora e fa movimenti. E’ uno di quei giocatori che ti servono in campo, ma non è un fuoriclasse. Ha fatto due goal di cui uno su errore del portiere...".

Non le manda certo a dire Capello, che ha invece applaudito l'Inter per l'altro acquisto in attacco, ovvero quello del cileno Alexis Sanchez, tornato in dopo un decennio dall'addio all' :