Cannavaro e quel giro a Napoli in motorino con Ibrahimovic: "Si è innamorato"

Fabio Cannavaro racconta quel giro in motorino con Ibrahimovic nei vicoli di Napoli: "L'ho portato a Posillipo, a vedere il golfo e allo stadio".

Tra i tanti racconti di questi giorni spunta un curioso aneddoto riguardante i primi anni di Zlatan Ibrahimovic alla : a rivelarlo è Fabio Cannavaro, che ricorda di averlo portato a visitare a bordo di una vespa.

Nel corso di una diretta sul proprio profilo 'Instagram', l'ex Pallone d'Oro ha raccontato i primi tempi di Ibra in , quando vestivano entrambi la maglia della Juventus:

"Quando è arrivato era molto giovane, come me. Stavamo sempre insieme, io lo prendevo in giro dalla mattina alla sera. Lui raccontava che veniva da un posto malfamato. Io rispondevo: tutte le città hanno lati negativi e positivi".

Cannavaro ricorda quella particolare giornata con il fuoriclasse svedese a bordo di una vespa per i vicoli di Napoli:

"Mi disse: ‘Quando vengo a Napoli mi devi far fare un giro per la città’. Quale miglior mezzo di una vespa per addentrarci nei vicoli di Napoli? Così si è innamorato: l'ho portato a Posillipo, a vedere il Golfo, che giornata. Poi sul lungomare e il giro allo stadio: si è divertito molto. Io e lui cazzeggiavamo sempre”.

I primi tempi furono complicati per Ibrahimovic, che già in allenamento doveva affrontare alcuni dei migliori difensori della :