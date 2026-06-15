Canada vs Qatar: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B BC Place Vancouver

Canada-Qatar inizierà il 18 giugno 2026 alle 18:00 EST (22:00 GMT).

Canada vs Qatar: contesto della partita

Il Canada, co-organizzatore dell’evento e 30° nel ranking FIFA, ha esordito con un 1-1 contro la Bosnia. Il Qatar ha invece pareggiato 1-1 con la Svizzera grazie a un gol al 94°. Il Gruppo B si preannuncia tra i più equilibrati del torneo.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Canada?

L’allenatore Jesse Marsch, ex Leeds United, punta sul terzino sinistro del Bayern Monaco Alphonso Davies, tornato in campo dopo un lungo infortunio, e sui talenti Ismael Kone del Sassuolo e Jonathan David della Juventus.

La nazionale canadese ha partecipato alla Coppa del Mondo solo nel 1986, nel 2022 e ora nel 2026. Davies ha segnato il primo gol della storia del Canada nella competizione, contro la Croazia nel 2022. Marsch, 52 anni, vanta una carriera da giocatore con 14 stagioni in MLS e due presenze nella nazionale USA.

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Chi sono i giocatori chiave del Qatar e chi è il loro allenatore?

Il fantasista dell’Al Sadd Akram Afif è il più talentuoso della rosa e servirà assist al capocannoniere storico della nazionale. L’attaccante dell’Al Duhail ha già segnato in Coppa d’Asia, Copa América e Gold Cup e proverà a mettere in difficoltà la squadra di Lopetegui.

Dopo la qualificazione, il Qatar ha chiamato l’esperto spagnolo Julen Lopetegui, ex ct di Spagna, Siviglia e Real Madrid, per far dimenticare il 2022, quando la nazionale ospitante perse tutte e tre le gare del girone.

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La rosa di 26 giocatori del Canada

Portieri: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Difensori: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Spalato), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

La rosa del Qatar conta 26 giocatori.

Portieri: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Difensori: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Centrocampisti: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Attaccanti: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Notizie sulla squadra e formazioni

Il Canada, guidato da Jesse Marsch, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate; la probabile formazione sarà comunicata a ridosso del match.

Il Qatar, guidato da Julen Lopetegui, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate. La probabile formazione sarà comunicata più avanti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Storia degli scontri diretti

CAN Ultima partita QAT 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Qatar 0 - 2 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente tra le due squadre, secondo i dati disponibili, è un'amichevole del 23 settembre 2022, vinta 2-0 dal Canada in trasferta in Qatar. È l'unica vittoria del Canada nel Gruppo B.

Classifica

Dopo la prima giornata, il Canada è secondo e il Qatar terzo nel Gruppo B.