Camerun, 30 anni dopo una casa in regalo ai giocatori di Italia '90

Dopo 30 anni il governo del Camerun mantiene la promessa: una casa in regalo a ogni giocatore della squadra che fu la rivelazione di Italia '90.

Dopo oltre 30 anni la promessa del governo del Camerun è stata mantenuta: tutti i giocatori della sorprendente spedizione a '90 riceveranno in regalo una casa. L'attuale Presidente della Repubblica Paul Biya ha deciso di concretizzare quanto promesso dai suoi predecessori.

Era il Camerun di Roger Milla, una squadra capace di compiere l'impresa contro l' di Maradona e di raggiungere i quarti di finale, prima di fermarsi solamente di fronte all' ai quarti di finale. Al ritorno in patria il governo promise un appartamento in regalo a tutti i 22 eroi di quel mondiale.

I tanti ostacoli burocratici hanno poi impedito ai giocatori di ricevere il loro premio, ma lo scorso giugno in occasione dell'anniversario della vittoria sull'Argentina l'ex difensore Ebwellè ha scritto una lettera all'attuale presidente, che subito si è mosso per dare l'ok alla ricompensa nonostante i 30 anni di ritardo.

La casa sarà donata però soltanto a 19 dei 22 protagonisti, perchè Louis Paul Mfédé, Benjamin Massing e Stephen Tataw sono nel frattempo deceduti.