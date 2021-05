Cambia il portiere del Verona, Juric: "Pandur giocherà le ultime 4 gare"

Sarà Pandur a difendere la porta del Verona nelle ultime quattro giornate di campionato. Juric chiaro anche su Benassi: "La sua esperienza è chiusa".

Il Verona si è da poco assicurato la permanenza in Serie A per il terzo anno consecutivo: l'aritmetica è arrivata da quasi una settimana e queste ultime quattro giornate saranno utili a Ivan Juric per fare qualche esperimento in vista del futuro.

Uno di questi è relativo al ruolo del portiere titolare, fin qui sempre di proprietà di Marco Silvestri: eppure, come annunciato dal tecnico croato in conferenza stampa, contro Torino, Crotone, Bologna e Napoli toccherà al suo connazionale Ivor Pandur difendere i pali della porta.

"Vorrei far giocare Pandur per vederlo all'opera in partita. In allenamento si comporta bene, vorrei dargli queste quattro partite per valutarlo nel contesto della Serie A. Silvestri ha disputato un buon campionato, ma ora mi piacerebbe affidarmi a Pandur in modo che anche la società possa valutarlo per bene. Per il resto cercherò sempre di mettere la migliore formazione possibile".

Pandur è stato impiegato due volte in stagione, entrambe in Coppa Italia: contro il Venezia, al terzo turno, si è preso la scena parando due rigori nella lotteria conclusiva.

Juric ha poi rivelato anche la fine dell'esperienza scaligera di Marco Benassi, tornato a curarsi a Firenze dopo non essere mai riuscito ad esordire con i gialloblù a causa di gravi problemi fisici.