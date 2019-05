Calciomercato, Tuchel si lega al PSG: ufficiale il rinnovo fino al 2021

Thomas Tuchel ha rinnovato il contratto con il PSG: firma fino al 2021, un anno in più rispetto alla precedente scadenza.

Il continuerà con Thomas Tuchel in panchina: il tecnico tedesco è stato confermato dalla società parigina, con cui ha firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021.

Per l'ex un altro anno in più in cascina, considerato che l'accordo siglato al momento della prima chiamata sarebbe scaduto nel 2020.

Per Tuchel un'annata agrodolce: unico trofeo conquistato, amarezza e delusione invece in (terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale), in Coppa di Lega (ko ai quarti di finale) e in Coppa di (sconfitta nella finalissima ai rigori col ).

Notizia importante anche per il futuro di Massimiliano Allegri, più volte dato tra i papabili per la sostituzione di Tuchel che però rimarrà al proprio posto nonostante, soprattutto in Europa, non sia stato fatto il salto di qualità tanto atteso.