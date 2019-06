Calciomercato Torino, Cutrone sogno per l'attacco

Patrick Cutrone è il grande obiettivo del Torino: granata forti anche su Roberto Pereyra del Watford, pupillo di Walter Mazzarri.

Non è bastato il settimo posto per qualificarsi in : l'ultima speranza del è posta nella sentenza dell'UEFA che potrebbe escludere il per il mancato rispetto del FPF. A quel punto, a esultare, sarebbero i granata.

E proprio un giocatore rossonero è l'obiettivo, dai tratti del sogno, per rinforzare l'attacco: trattasi di Patrick Cutrone che, come riportato da 'Il Corriere di Torino', è un vecchio pallino del club piemontese.

Se il massimo organo calcistico europeo dovesse infliggere un grosso dispiacere al Milan, convincere il classe 1998 a diventare il nuovo partner di Andrea Belotti sarebbe un'impresa meno ardua.

Ma il mercato in entrata non si fermerebbe al solo colpo Cutrone: le cessioni a titolo definitivo di Niang, Ljajic e Avelar hanno portato nelle casse la bellezza di 23,5 milioni, utilizzabili per dare l'assalto a Roberto Pereyra.

Il 'Tucumano' è valutato dal non meno di 30 milioni ed è un pupillo di Walter Mazzarri che lo allenò durante l'esperienza londinese. Le alternative si chiamano Marko Grujic (di proprietà del ma in prestito all' nell'ultima stagione) e Rade Krunic dell' .

Ufficializzato il riscatto di Ola Aina dal per 10 milioni, manca ancora un esterno per completare il roster: occhi su Mario Rui che è in uscita dal , mentre per mettere le mani su Diego Laxalt potrebbe essere necessario uno scambio con il Milan a cui andrebbe Kevin Bonifazi, di ritorno dal prestito positivo alla .