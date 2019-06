Calciomercato Roma, Defrel al Cagliari in cambio di Pavoletti

La Roma, attraverso il nuovo D.s. Petrachi, vuole sfoltire l'organico: il Cagliari pensa a Defrel e propone uno scambio con il bomber Pavoletti.

La priorità dellasul calciomercato è quella di sfoltire la rosa e vendere gli esuberi, puntando a ricavare un po' di denaro da reinvestire in operazioni in entrata. Il nuovo D.s.è pronto a mettersi al lavoro in tal senso, ma ciò non toglie che proprio dalle operazioni in uscita potrebbe derivare anche qualche operazione interessante in entrata attraverso

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riporta stamane il quotidiano 'Il Tempo', in tal senso si registra un'interessante proposta del al club capitolino. I sardi avrebbero battuto la concorrenza di e e sarebbero al momento in pole position per Gregoire Defrel, il cui cartellino non sarà riscattato dalla , che valuta troppo elevata la cifra di 12,75 milioni di euro fissata un anno fa al momento del prestito.

Visti i costi elevati dell'operazione, i sardi avrebbero offerto alla Roma uno scambio con il bomber Leonardo Pavoletti, autore di 18 goal complessivi nella stagione 2018/2019 (16 i goal in campionato) e re delle reti di testa in Europa.

La discussione fra i due club è fluida e bisognerà ora vedere quale sarà la risposta del club giallorosso alla società isolana, disposta a mettere sul piatto il suo uomo goal pur di assicurarsi il cartellino dell'attaccante francese, che conta fino a questo momento 148 presenze e 40 goal in .