Calciomercato Roma, Berardi torna la prima scelta per gennaio

La Roma torna a sondare il mercato per un nuovo attaccante esterno e mette in cima alla lista Domenico Berardi: torna caldo anche Herrera del Porto.

La Roma torna sul mercato per puntellare il reparto offensivo: la priorità del mercato giallorosso riguarda un nuovo attaccante destro, inseguito in estate senza successo. Torna dunque caldo il nome di Domenico Berardi del Sassuolo, considerato il profilo ideale per caratteristiche fisiche e tecniche.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', Monchi aveva cercato il colpo a effetto con Mahrez e Malcom, che hanno poi preferito altri palcoscenici più prestigiosi: Di Francesco cerca un esterno destro che abbia caratteristiche diverse rispetto a Under.

Berardi ha più fisicità e più capacità di attaccare l'area in profondità: il giocatore del Sassuolo rappresenta la soluzione ideale anche perchè conosce bene il campionato italiano e sarebbe dunque già pronto a essere inserito nel mese di gennaio.

Dopo i rinnovi di Neres con l'Ajax e Bailey con il Bayer Leverkusen quello di Berardi sembra il nome più facilmente arrivabile. Nel frattempo la dirigenza della Lupa continua a seguire anche Herrera, che ha rotto i rapporti con il Porto e non sembra voler rinnnovare: Monchi non vuole spendere più di 10 milioni di euro per un giocatore che andrà in scadenza a giugno.