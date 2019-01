Calciomercato Roma, Bennacer a centrocampo: Monchi lavora per il prestito

La Roma cerca un vice De Rossi e pensa al giovane Bennacer, l'Empoli però vorrebbe almeno l'obbligo di riscatto. In stand-by la cessione di Marcano.

L'inizio di stagione piuttosto travagliato costringe la Roma a guardarsi intorno sul calciomercato, dove gli obiettivi per gennaio sono un paio di acquisti in difesa e soprattutto a centrocampo.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

In tal senso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', a Di Francesco piace moltissimo Bennacer dell'Empoli che potrebbe ricoprire perfettamente il ruolo di vice De Rossi.

Le condizioni del capitano giallorosso infatti non sono ancora del tutto chiare e la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Al momento però resta da capire la volontà dell'Empoli.

Il club toscano preferirebbe non perdere Bennacer a stagione in corso e soprattutto non sembra propenso ad accettare il prestito con diritto di riscatto proposto da Monchi ma pretenderebbe almeno l'obbligo.

Ancora tutto fermo invece in difesa dato che Marcano non sarebbe convinto di lasciare Roma dopo pochi mesi e la sua mancata cessione blocca l'eventuale arrivo di un altro centrale.

Difficile comunque che il nuovo difensore della Roma possa essere Miranda considerato come, in quel caso, l'Inter dovrebbe trovare un sostituto all'altezza in poche settimane.

Infine al momento è in stand-by anche il ritorno di Karsdorp al Feyenoord con gli olandesi che vorrebbero inserire il diritto di riscatto, mentre Monchi insiste per un prestito secco.