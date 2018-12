Calciomercato, rebus a Palermo: Struna è volato a Los Angeles dai Galaxy?

Aljaž Struna ufficialmente dovrebbe essere a Monza per un controllo fisico, ma a Palermo sono sicuri: è già volato a Los Angeles dai Galaxy.

Dal 2013 veste la maglia del Palermo, anche se con gli intermezzi rappresentati dal Carpi, ma adesso potrebbe essere arrivato il capolinea per Aljaž Struna.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', c'è un vero e proprio rebus da risolvere in Sicilia. O che forse è proprio stato risolto dallo stesso Struna con una scelta drastica.

Ufficialmente il difensore sloveno dovrebbe essere a Monza per una valutazione funzionale del ginocchio. Ma Struna potrebbe essere invece volato verso Los Angeles, per firmare con i Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in gran segreto.

La voce circola nello spogliatoio e non sembrano esserci dubbi: Struna sarebbe volato a Los Angeles per firmare il suo nuovo contratto. Quella del controllo al ginocchio sarebbe quindi stata una invenzione, o quasi.

Fermo da metà novembre per un infortunio rimediato con la propria nazionale, lo sloveno, potrebbe quindi cambiare aria a breve.