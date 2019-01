Calciomercato Parma, tentativo per riportare in Italia Iturbe

Il Parma vorrebbe riportare nel campionato italiano Juan Manuel Iturbe, che in Italia ha già giocato con Roma e Verona.

Dopo aver preso Kucka dal Trabzonspor , il Parma vuole riportare in Italia un altro giocatore che ha già calcato i campi della Serie A italiana.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore sportivo Faggiano è impegnato con la dirigenza centroamericana per capire se ci sono le condizioni per strappare al Pumas, sua attuale squadra in Messico, l'argentino Juan Manuel Iturbe.

Iturbe, classe 1993, in passato ha indossato le maglie dicon alterne fortune. Nella stagione in corso ha collezionato in totale 21 presenze ed un goal.