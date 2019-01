Calciomercato Parma, Kucka ai dettagli: pronto un triennale

Juraj Kucka è vicinissimo al rientro in Italia: l'ex Milan giocherà nel Parma, che ha pronto un contratto da 3 anni e sei mesi.

Il ritorno in Italia di Juraj Kucka è sempre più vicino: l'ex centrocampista del Milan è ad un passo dal Parma dopo l'esperienza al Trabzonspor: i ducali hanno proposto un contratto di tre anni e sei mesi e l'accordo sembra ormai vicinissimo.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'affare Kucka è ormai ai dettagli in casa Parma: il giocatore slovacco dirà addio al club turco, ma resta da definire la parte economica dell'ingaggio. La cifra dello stipendio dipenderà anche dall'eventuale buonuscita del Trabzonspor.

Manca però soltanto l'ultimo via libera per la chiusura dell'operazione che riporterà Kucka in Serie A, in un palcoscenico sicuramente meno blasonato rispetto a quello di San Siro ma altrettanto stimolante.