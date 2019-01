Calciomercato Napoli, Pavard piace anche al Barcellona: incontro con gli agenti

Il Napoli continua a seguire Pavard, ma il Barcellona si è convinto a puntare forte su di lui: si cerca l'accordo per l'estate.

Un centrale. Un terzino. Un mediano. Un 22enne Campione del Mondo che può essere impiegato nei più svariati ruoli, giocando al top, con esperienza da ultra-trentenne. Benjamin Pavard è uno dei giocatori più richiesti negli ultimi mesi, sopratutto grazie ad un Mondiale vinto da protagonista. Non solo il Napoli, ma una forte concorrenza estera.

Se il Napoli ha provato a portare Pavard in azzurro già la scorsa estate ed ora ha nuovamente messo gli occhi sul giocatore dello Stoccarda, c'è da mettere in conto, come riporta SKy Sport, il fortissimo interesse del Barcellona, deciso a riformare la difesa in maniera netta.

Pavard, che piace anche al Bayern Monaco, è in Bundesliga dal 2016, quando venne acquistato dal Lille. Il 2019 sembra essere l'anno buono per il grande salto in Champions League, con lo Stoccarda attuo a sfregarsi le mani grazie ad un prezzo salito alle stelle negli ultimi mesi.

Il Napoli ci spera, ma il Barcellona ha già incontrato gli agenti, con l'obiettivo di portarlo in catalano la prossima estate. Da canto suo anche la formazione di Ancelotti sta provando a tesserarlo per la stagione 2019/2020, ma il fascino dei colori blaugrana potrebbe fare la differenza.

Ceduto per 5 milioni in Germania, ora Pavard ne vale almeno 35-40. Una cifra plausibile vista l'età e il titolo di Campione del Mondo, senza considerare la duttilità e la moria di terzini destri negli ultimi anni. Il Napoli lo sa, il Bayern lo sa, il Barcellona lo sa.

Il trasferimento del ragazzo di Maubeuge sarà uno dei tormentoni del 2019, che difficilmente si chiuderà con una permanenza a Stoccarda. Gavetta fatta, con tanto di trofeo più importante nel mondo dello sport sollevato al cielo. Ora, dopo la Nazionale, un grande club.