Calciomercato Napoli, l'agente di Van de Beek apre: "Non confermo né smentisco"

Rob Witschge, procuratore di Van de Beek, fa sognare il Napoli: "Donny sarebbe felice di essere allenato da Ancelotti: vediamo a stagione conclusa".

Quanto vale in questo momento Donny Van de Beek, splendido protagonista con la prima e con il poi? Tanto, tantissimo. Probabilmente troppo per qualsiasi club italiano. Però uno di questi pare intenzionato a provarci: il .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le voci su un interessamento azzurro nei confronti del talento dell' girano già da gennaio, senza mai aver trovato strada particolarmente fertile. Ma ad alimentarle è Rob Witschge, ex giocatore dei biancorossi negli anni Novanta e attuale agente di Van de Beek, intervistato da 'Radio Crc'.

"In questo momento Van de Beek pensa soltanto alla squadra, poi vedremo per il suo futuro. Sono pochi i club che possono permetterselo. Un interessamento del Napoli? Non confermo né smentisco. Tutti sanno chi è Ancelotti e Donny sarebbe felice di essere allenato da lui: ma tutto si definirà a stagione conclusa".

Parole che indicano come il Napoli abbia davvero inserito Van de Beek nel proprio radar di calciomercato. Forse in maniera tardiva, però: le imprese in serie compiute in , da lui e dalla banda di ragazzini terribili targata Ajax, ha fatto lievitare il suo prezzo in maniera astronomica.