Calciomercato Milan, Sensi ad un passo: affare da 25 milioni totali

Secondo 'Tuttosport', il Milan avrebbe definitivo l'acquisto di Sensi, che ha già trovato casa a Milano. Ingaggio da poco meno di 2 milioni.

Il si prepara all'ultima giornata di campionato sperando in un passo falso di o . Ma intanto, fuori dal campo, la società progetta anche il calciomercato estivo, che sarà incentrato sui giovani calciatori, meglio ancora se italiani...

E proprio a questo identikit risponde perfettamente Stefano Sensi, centrocampista del che, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', è ad un passo dal Milan, con tutti gli accordi praticamente già concretizzati almeno dal punto di vista verbale.

Il Sassuolo a fine stagione dovrà versare 12 milioni nelle casse del Milan per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. Il club rossonero aggiungerà 13 milioni a questa somma (quindi un esborso non grande dal punto di vista economico) per prelevare dai neroverdi Stefano Sensi, il cui cartellino vale quindi 25 milioni.

Per quanto riguarda l’ingaggio, Sensi firmerà un contratto di cinque anni, fino al 2024, con un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro. Una operazione perfetta per il Milan: non troppo costosa e strizza l'occhio anche alla UEFA, visto che si tratta di un acquisto giovane, italiano e anche 'rivendibile' all'occasione.

Il giocatore tra sabato e domenica avrebbe anche già trovato casa a Milano in zona Garibaldi, vicino all'ex compagno di squadra Matteo Politano, che lo ha proprio aiutato in questa scelta. Insomma, sembra questione di ore per le firme nero su bianco e per l'annuncio a fine stagione.