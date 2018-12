Calciomercato Milan: piace Kouame, Prandelli ha chiesto Montolivo

Stallo nella trattativa per Ibrahimovic, il Milan chiama il Genoa per Kouame; Bertolacci e Montolivo possibili contropartite.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato lo stallo nella trattativa che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic al Milan . Fiducioso comunque di poter riaprire il discorso con i LA Galaxy, il Diavolo si cautela con altri nomi e altri obiettivi.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', il Milan ha infatti sottolineato più volte nella sua 'lista della spesa' il nome di Christian Kouame . L'attaccante classe 1997 del Genoa si sta mettendo in luce nella sua prima stagione in Serie A, resistendo anche ai cambi in panchina del club rossoblu.

Il Milan è rimasto impressionato nella sfida casalinga contro il Genoa, poi lo ha seguito di nascosto ad ogni partita, dal vivo. Il direttore generale Leonardo ne ha già parlato con il presidente Enrico Preziosi, che però non vorrebbe cederlo nel mese di gennaio.

La posizione di Preziosi è chiara ma alcune contropartite potrebbero fargli cambiare idea, anche per la volontà di accontentare Cesare Prandelli, appena arrivato sulla panchina del Genoa.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex allenatore della Fiorentina avrebbe chiesto infatti Riccardo Montolivo , suo pupillo sia ai tempi della Viola sia in Nazionale. Il giocatore è fuori dal progetto rossonero e il Milan non si opporrebbe certo alla cessione.

Altro giocatore sempre gradito dal Genoa, e qui sarebbe un ritorno, è Andrea Bertolacci , che già in estate è stato vicino al passaggio in Liguria. Con queste due contropartite ed un conguaglio economico forse si ptorà convincere il presidente Preziosi a lasciar partite Kouame.

Tornando a Ibrahimovic, per chiudere il cerchio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' lo svedese potrebbe essere convinto a restare ai LA Galxay dal nuovo general manager Dennis te Kloese. D'altronde il contratto dello svedese scade solo a fine 2019 e potrebbe esserci un testa contro testa tra giocatore e società.