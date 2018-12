Calciomercato Milan, piace Dani Olmo: costa 25 milioni

Dani Olmo è il nome nuovo per il mercato del Milan. L'agente conferma: "I rossoneri hanno mostrato interesse, sarebbe il giocatore perfetto per loro".

Il Milan cerca un rinforzo per l'attacco nel calciomercato di gennaio e il nome nuovo che è sbucato fuori è quello di Dani Olmo, talentuoso esterno spagnolo classe '98 in forza alla Dinamo Zagabria.

Il suo agente, Marko Naletilic, ha confermato a '24sata' l'interesse del Milan ed ha sottolineato come Dani Olmo sia un acquisto ideale per i rossoneri.

"Il Milan è interessato a Dani Olmo e sarebbe grande rinforzo per loro. Un giocatore con la sua qualità individuale è proprio quello che manca al Milan".

Il prezzo, però, non è affatto di saldo. La Dinamo Zagabria chiede infatti 25 milioni per lasciare partire la sua stella, come confermato da Naletilic.

"E' il prezzo giusto per lui, noi non dovremmo sottostimarci. E' realistico pagare 220 milioni per Neymar o 160 per Coutinho?".

Dani Olmo è arrivato in Croazia a soli 16 anni dalla cantera del Barcellona e nonostante i 20 anni ha già una buona esperienza internazionale. Il suo score è di 18 goal e 19 assist in 84 partite giocate con la Dinamo.