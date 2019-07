Calciomercato Milan, Correa nel mirino: Cutrone più 20 milioni alla Lazio

La Lazio ha respinto gli assalti di Napoli e Atletico Madrid, ora per Correa ci prova il Milan che offre soldi più Cutrone. Lotito non vuole cedere.

Il ci prova per il Tucu Correa . Secondo 'Il Tempo' la società rossonera vorrebbe regalare il talentuoso attaccante a Giampaolo e avrebbe già presentato un'offerta alla .

Oltre a un conguaglio economico da 20 milioni di euro il Milan sarebbe disposto a inserire nell'affare anche il cartellino d i Cutrone , per una valutazione complessiva pari a circa 50 milioni di euro.

Lotito però non vorrebbe cedere Correa e parte da 60 milioni di euro. Il tutto dopo aver già respinto gli assalti del , che aveva offerto 30 milioni, e dell' .

Correa, argentino classe 1994, d'altronde nell'ultima stagione è stato uno dei migliori nelle file della Lazio con cui ha messo insieme 44 presenze e 9 goal in tutte le competizioni. Il suo talento poi sarebbe perfetto per il calcio di Giampaolo ma, come detto, strapparlo a Lotito non sarà semplice.

Correa peraltro nella scorsa stagione ha punito ben due volte il Milan segnando contro i rossoneri sia in campionato che in Coppa , goal quest'ultimo decisivo per la qualificazione in finale dei biancocelesti.