Calciomercato Lazio, Wesley il rinforzo in attacco: arriverà a giugno per 20 milioni

La Lazio voleva portare Wesley in Serie A già lo scorso anno: il brasiliano sarà il primo rinforzo dei biancocelesti per la prossima stagione.

Tutto fatto, o quasi. Wesley Moraes Ferreira da Silva, detto Wesley, è a un passo dal vestire la maglia della Lazio. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', i biancocelesti starebbero definendo l'acquisto dell'attaccante brasiliano dal Bruges.

Nel mirino di Lotito da diverso tempo, con Tare che sembrava pronto a portarlo alla Lazio già lo scorso anno per una cifra intorno ai 14 milioni, Wesley sarà con ogni probabilità il primo rinforzo del club per la prossima stagione.

Il giocatore non ha infatti mai dimenticato le attenzioni riservategli dal club italiano e la Lazio ora è pronta a investire oltre 20 milioni per portarlo in Serie A da giugno. Un affare importante, per un giocatore che nell'ambiente biancoceleste è considerato uno dei prossimi talenti del calcio europeo.

Classe 1996, Wesley in questa stagione si è messo in mostra in Champions League con la maglia del Bruges. I due goal realizzati nel doppio confronto con il Monaco nel girone gli hanno permesso di far lievitare il costo del suo cartellino e di conquistarsi diverse attenzioni da Cina, Premier League e Bundesliga.

Lui però ha in mente solo la Lazio, squadra alla quale ha già dato il suo sì per il trasferimento a fine stagione. Ora ai biancocelesti non resta che definire le cifre dell'operazione.