Calciomercato Juventus, Rogerio verso il Wolverhampton: Mendes può portare 20 milioni

La Juventus conta di fare cassa con i giocatori attualmente in prestito: Rogerio piace al Wolverhampton, Audero e Orsolini possibili plusvalenze.

Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe essere finanziato dalle remunerative cessioni di giocatori che attualmente non fanno parte della rosa di Massimiliano Allegri come Rogerio.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il giovane terzino oggi infatti milita nel Sassuolo e non ha mai giocato con la Juventus in prima squadra ma i bianconeri contano di riportarlo presto alla base per poi venderlo dato che le offerte, anche molto ricche, non mancano di certo.

Il club più interessato a Rogerio secondo 'Tuttosport' sarebbe il Wolverhampton, società strettamente legata a Jorge Mendes e che potrebbe versare alla Juventus addirittura 20 milioni di euro.

Rogerio però non è l'unica possibile plusvalenza per i bianconeri che in estate dovrebbero contro-riscattare sia Orsolini dal Bologna che soprattutto Audero dalla Sampdoria per un esborso totale di 27 milioni di euro.

A quel punto la Juventus rimetterà i due giovani talenti sul mercato contando di incassare cifre iperboliche, a meno che alla fine i bianconeri non decidano di trattenere Audero (uno dei migliori portieri dell'attuale Serie A) a Torino come vice Szczesny.

In quel caso a salutare la Juventus dopo una sola stagione, fin qui da comprimario, sarebbe Mattia Perin la cui cessione frutterebbe comunque un'altra discreta plusvalenza e permetterebbe a Paratici di realizzare qualche importante colpo in entrata.