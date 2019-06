Calciomercato Juventus, Pogba il sogno: dalle cessioni possono arrivare 110 milioni

Attiva sul mercato in uscita, la Juventus può ricavare un tesoretto di 110 milioni dalle cessioni: soldi utili per arrivare a Pogba, il grande sogno.

Fare cassa attraverso diverse cessioni per poi rimpiegare sul mercato in entrata quanto guadagnato. Questo il piano della , che, stando a 'Tuttosport', potrebbe presto ritrovarsi tra le mani un tesoretto da 110 milioni di euro.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Molti sono infatti i giocatori che potrebbero lasciare il club bianconero in estate, a partire da Mario Mandzukic. Fresco di un rinnovo fino al 2021, il croato piace molto in , dove a seguirlo è soprattutto il . Sul vicecampione del Mondo restano poi vive le sirene provenienti dalla , anche se al momento una sua avventura in Asia pare improbabile.

Oltre a Mandzukic, a salutare la Juventus potrebbe essere Mattia Perin, giocatore che chiede maggior spazio. Accostato a e nelle ultime settimane, l'ex potrebbe rientrare in uno scambio di mercato con Pepe Reina, portiere che il futuro tecnico Maurizio Sarri conosce molto bene.

Passando alla difesa, pare destinato a dire addio al club torinese anche Joao Cancelo. Sul portoghese restano forti le attenzioni del e da una sua cessione la Juventus potrebbe monetizzare tra i 50 e i 60 milioni.

Così come altri 20 potrebbero invece arrivare dalla partenza di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto nel 2020. Il colombiano può avere mercato in Premier League, dove le sue doti da velocista sono molto apprezzate.

Complicato al momento vedere invece fare le valige sia Paulo Dybala che Miralem Pjanic, giocatori che però la Juventus potrebbe cedere in caso di necessità. Messi in tasca i 110 milioni derivanti dalle diverse cessioni, i bianconeri potranno poi fiondarsi su quel sogno chiamato Paul Pogba.

Il francese resta infatti l'obiettivo numero uno per il centrocampo, con Fabio Paratici che, come riportato dal 'Corriere dello Sport', avrebbe ribadito in prima persona al giocatore la voglia dei bianconeri di riportarlo a a margine della sconfitta per 2-0 contro la sabato sera a Konya.

Combattutto sul se lasciare o meno il , visto soprattutto che i Red Devils la prossima stagione non disputeranno la , Pogba non ha mai negato la propria voglia di tornare alla Juventus in futuro.

Seguito anche dal , club che in questo mercato è pronto a spendere cifre folli per ritornare ai massimi livelli, per la Juventus non sarà però semplice arrivare al centrocampista francese, per il quale il Manchester United vuole 150 milioni.