Calciomercato Juventus, Pogba resta nel mirino: Paratici vola in Inghilterra

Paratici nella sua missione inglese sonderà il terreno per il ritorno di Pogba, l'alternativa è Milinkovic-Savic: uno dei due arriverà alla Juventus.

Non c'è solo la firma del nuovo allenatore tra gli obiettivi della missione inglese di Fabio Paratici che, secondo 'Il Corriere di ', vuole capire i margini per l'eventuale ritorno di Pogba alla .

Il direttore sportivo bianconero in queste ore è volato a Londra dove avrebbe incontrato Maurizio Sarri e mantiene i contatti per Pochettino , ovvero i due principali candidati alla successione di Allegri. Ma non solo.

A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore infatti la Juventus sogna di riportare Pogba a Torino. Il francese d'altronde non è più felice al e spinge per cambiare aria.

Pogba, come dimostra la sua presenza in città per l'addio al calcio di Barzagli, non ha mai dimenticato la Juventus ma l'operazione resta molto complessa anche a causa della forte concorrenza del di Zidane .

In ogni caso la Juventus tiene in caldo anche l'alternativa a Pogba: Sergej Milinkovic-Savic . Il principio di accordo col serbo sarebbe già stato raggiunto, mentre la trattativa con la è tutta da imbastire e Lotito non scende dalla valutazione di 100 milioni di euro. Decisamente troppi.

La sensazione però è che uno tra Pogba e Milinkovic-Savic arriverà, mentre a fargli spazio potrebbe essere Miralem Pjanic che non viene ritenuto centrale nel progetto bianconero.

Oltre a quella del regista bosniaco infine resta possibile anche la cessione di Paulo Dybala , altro sacrificio forse necessario per tentare di riportare a casa il Polpo. Paratici ci sta provando, davvero.